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Due persone morte in Michigan dopo i focolai di lattuga contaminata nei ristoranti Taco Bell. Ad annunciarlo è il Dipartimento della Salute e dei Servizi umani dello stato Usa, fra i più colpiti con 11.234 casi segnalati secondo l’ultimo aggiornamento diffuso oggi, 3 agosto: “”Sono stati identificati due decessi nell’ambito dell’epidemia di ciclosporiasi che ha interessato il Michigan”. I dati al 30 luglio indicano che nel Michigan i ricoveri ospedalieri per ciclosporiasi hanno raggiunto quota 193 da inizio maggio. Quanto ai decessi, riporta la nota, “secondo le cartelle cliniche, entrambi i pazienti presentavano patologie pregresse significative che potrebbero essere state aggravate dalla ciclosporiasi e dalla disidratazione”. Le autorità sanitarie statali hanno dichiarato che non verranno fornite ulteriori informazioni sui due casi fatali. “La ciclosporiasi in genere non è una malattia mortale”, si precisa nella nota. “I decessi da ciclosporiasi”, infezione intestinale causata dal parassista Cyclospora, “sono rari negli Stati Uniti”.

La notizia delle due morti irrompe nel mezzo di una stagione insolitamente grave, con casi segnalati in 45 stati secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, ricorda Nbc News. I focolai in Michigan e in altri 9 Stati sono stati collegati alla lattuga servita nei ristoranti Taco Bell, fornita da Taylor Farms e proveniente dal Messico centrale. E il 17 luglio l’azienda Taylor Farms de Mexico ha annunciato di aver avviato un richiamo volontario di tutta la lattuga iceberg proveniente da quell’area sul mercato Usa. “Sebbene l’indagine sia ancora in corso – si precisa nella nota diffusa dalle autorità sanitarie statali del Michigan – le informazioni disponibili indicano che la lattuga o le verdure a foglia verde potrebbero essere una potenziale fonte di questo focolaio. Tuttavia, non si possono escludere completamente altri alimenti. Non è stato ancora identificato un tipo specifico di prodotto, coltivatore o fornitore come fonte”.