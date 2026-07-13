“Regeni sequestrato da terroristi”. Le surreali arringhe delle difese degli 007 imputati, tra elogi alla collaborazione del Cairo e depistaggi negati

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Depistaggi egiziani negati, elogi e rivendicazioni di una presunta collaborazione del Cairo, in realtà mai avvenuta, come più volte ricostruito nel corso del processo Regeni. E ancora, tesi surreali per smentire il coinvolgimento dei quattro 007 appartenenti alla National Security Agency (Nsa), imputati per il sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano. Nell’Aula bunker di Rebibbia a Roma è il giorno in cui iniziano le arringhe delle difese, dopo le richieste dell’accusa nei confronti dei loro assistiti. Davanti alla prima Corte d’Assise della Capitale, erano stati il procuratore capo Francesco Lo Voi e il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco a chiedere il carcere a vita per Magdi Ibrahim Abdelal Sharif e una pena di 17 anni e sei mesi per gli altre tre appartenenti alla National Security Agency (Nsa). Ovvero, Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e il colonnello Athar Kamel Mohamed Ibrahim, accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato (al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr). Ricostruzioni, quelle della Procura di Roma, negate dai legali Paola Armellin, Filomena Pollastro e Tranquillino Sarno, mentre domani chiuderà con il suo intervento Annalisa Ticconi, legale di Sharif.

Regeni? Per le difese, al di là di quanto ricostruito nel corso del processo, non sarebbe stato sequestrato da appartenenti alla National Security “perché non vi era alcun interesse da parte di Al Sisi a rovinare i rapporti con l’Italia”. Al contrario, il sequestro sarebbe stato commesso da “gruppi terroristici che operavano in Egitto in quegli anni per ostacolare la politica energetica dell’Italia e lo dimostra anche il fatto che le autorità egiziane hanno sempre negato responsabilità dei loro apparati”, la tesi di Armellin, sposando in pieno menzogne e falsità ribadite negli anni dalle autorità del Cairo. La legale si è spinta anche a sottolineare come, a suo dire, il ricercatore friulano sarebbe stato “considerato dai rivenditori ambulanti appartenenti ai Fratelli Musulmani come una spia degli apparati egiziani, una spia della polizia“. negato l’ostruzionismo del regime di Al Sisi, evocando pure un presunto sostegno dell’autorità giudiziaria egiziana e del Cairo che avrebbe “pienamente collaborato con l’Italia, nei limiti della loro legislazione e delle convenzioni vigenti”. E non sono mancate anche le accuse alla stampa, più cruento dei depistaggi, quello della banda di presunti rapinatori trucidati dal Cairo, accusati dalle autorità egiziane di avere ucciso Regeni per sviare le indagini sui servizi, ndr) rappresentino effettivamente un depistaggio, come suggestivamente sostenuto dall’accusa e fatto proprio dalla stampa”, ha attaccato Pollastro. “Voglio rassicurare certa stampa che niente di quello che è stato fatto ha avuto l’obiettivo di far perdere tempo o ritardare la sentenza”, ha sottolineato anche Sarno. Ma non solo. Perché i difensori degli imputati hanno anche, evocando pure un presunto sostegno dell’autorità giudiziaria egiziana e del Cairo che avrebbe “, nei limiti della loro legislazione e delle convenzioni vigenti”. E non sono mancate anche le colpevole secondo le difese di aver sposato le “suggestioni” dell’accusa: “Non vi è prova che i fatti del 24 marzo del 2016 (in riferimento alquello della banda di presunti rapinatori trucidati dal Cairo, accusati dalle autorità egiziane di avere ucciso Regeni per, ndr) rappresentino effettivamente un depistaggio, come suggestivamente sostenuto dall’accusa e fatto proprio dalla stampa”, ha attaccato Pollastro. “Voglio rassicurareche niente di quello che è stato fatto ha avuto l’obiettivo diha sottolineato anche Sarno.

aguzzini”, dalle difese degli 007 il tentativo è stato al contrario quello di negare ogni accusa nei confronti del paese nordafricano e dei suoi apparati, provando a scaricare le responsabilità verso gli oppositori del regime: “Anche l’ipotesi che Giulio Regeni sia stato sottoposto a un fermo illegale è difficile da sostenere“, ha evocato Armellin, legale di Tariq Sabir. Mentre per Pollastro “sono state fatte ipotesi interpretative sulle basi di testimoni più o meno attendibili”. E ancora: “Non solo non vi sono prove, ma nemmeno indizi che possano portare a ritenere provata la responsabilità penale, non del presidente Al Sisi o dell’Egitto quale entità statuale, ma dei quattro soggetti che oggi siete chiamati a giudicare”, la tesi di Sarno, legale di Athar Kamel. Così, se il pm Colaiocco ha ricordato nel corso della requisitoria come il Cairo avesse messo in atto operazioni di depistaggio e “ scelto di proteggere e coprire gli dalle difese degli 007 il tentativo è stato al contrario quello di negare ogni accusa nei confronti del paese nordafricano e dei suoi apparati, provando a scaricare le responsabilità verso gli oppositori del regime: “Anche l’“, ha evocato Armellin, legale di Tariq Sabir. Mentre per Pollastro “sono state fatte ipotesi interpretative sulle basi di testimoni più o meno attendibili”. E ancora: “Non solo, ma nemmeno indizi che possano portare a ritenere provata la responsabilità penale, non del presidente Al Sisi o dell’Egitto quale entità statuale, ma dei quattro soggetti che oggi siete chiamati a giudicare”, la tesi di Sarno, legale di Athar Kamel. potere di creare suggestioni, pure nell’oscurare i testimoni criptati, al solo fine di rafforzare l’idea del terrore collegata al regime egiziano”, l’azzardo di Pollastro. Matteo Renzi come un passante. Aveva detto che avrebbe voluto chiedere alla prima ministra di Gran Bretagna, Theresa May, di dire ciò che non ha mai detto in quanto vi sono cose che il suo governo poteva fare e non ha fatto e poteva spiegare e non ha spiegato. Sono convinto che Giulio non fosse un informatore o quantomeno non fosse consapevole di poterlo essere”, le parole di Sarno, tornato a evocare tesi smentite a più riprese nel corso delle udienze e dai teste ascoltati. E non è mancata nemmeno, da parte di Sarno, la riproposizione di quella pista inglese, più volte evocata negli anni dalla politica, ma smentita dai pm in base alle ricostruzioni processuali: “Non possiamo considerare l’ex premiercome un passante. Aveva detto che avrebbe voluto chiedere alla prima ministra di Gran Bretagna, Theresa May, di dire ciò che non ha mai detto in quanto vi sono cose che il suo governo poteva fare e non ha fatto e poteva spiegare e non ha spiegato. Sono convinto che Giulioo quantomeno, le parole di Sarno, tornato a evocare tesi smentite a più riprese nel corso delle udienze e dai teste ascoltati. Dalle difese si pure è provato a minimizzare (o bollare come strumentali) i rischi evocati dai teste egiziani che non hanno potuto partecipare al processo per timore di ripercussioni da parte del regime, o per chi ha deposto per ragioni di sicurezza dietro un paravento (come fatto dal teste Delta, ma non solo ): “Si è fatto leva sul, pure nell’oscurare i testimoni criptati, al solo fine di rafforzare l’idea del terrore collegata al regime egiziano”, l’azzardo di Pollastro.