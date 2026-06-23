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“Occorre trarre una conclusione netta sulla pista inglese. Tutti gli elementi raccolti sulla cosiddetta pista inglese sono stati approfonditi, verificati, sviscerati in ogni possibile direzione. E deve dirsi oggi, con assoluta chiarezza, che da quel versante non è emerso alcun elemento utile alla ricostruzione del sequestro, delle torture e dell’omicidio di Giulio Regeni“. A sottolinearlo nel corso della requisitoria è stato il procuratore aggiunto, Sergio Colaiocco, che ha ribadito ancora una volta come il ricercatore italiano “non era una spia, ma un ricercatore“.

Imputati nel processo sul sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni, sono quattro 007 egiziani: ovvero, Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato (mentre al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr).