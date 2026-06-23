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Ultimo aggiornamento: 17:54

Regeni, il pm Colaiocco: “Nessun elemento su pista inglese. Giulio era un ricercatore, non una spia”

di Alberto Sofia
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Il pm smonta la pista inglese nel processo Regeni: responsabilità solo negli apparati egiziani.
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“Occorre trarre una conclusione netta sulla pista inglese. Tutti gli elementi raccolti sulla cosiddetta pista inglese sono stati approfonditi, verificati, sviscerati in ogni possibile direzione. E deve dirsi oggi, con assoluta chiarezza, che da quel versante non è emerso alcun elemento utile alla ricostruzione del sequestro, delle torture e dell’omicidio di Giulio Regeni“. A sottolinearlo nel corso della requisitoria è stato il procuratore aggiunto, Sergio Colaiocco, che ha ribadito ancora una volta come il ricercatore italiano “non era una spia, ma un ricercatore“.
Imputati nel processo sul sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni, sono quattro 007 egiziani: ovvero, Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato (mentre al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr).
Ricordando gli elementi probatori analizzati nel processo e le testimonianze ascoltate, Colaiocco ha così allontanato una volta per tutte ogni propaganda sulla presunta “pista inglese”, più volte evocata anche da pezzi della politica italiana. Al contrario, è nell’Egitto di Al Sisi e negli apparati di intelligence del Cairo che si trovano le responsabilità del sequestro, delle torture e dell’omicidio di Giulio, ha ricordato Colaiocco: “Oggi è doveroso affermare che ogni aspetto dell’attività svolta da Giulio Regeni nel Regno Unito è stato chiarito in modo definitivo. Ciò vale per i rapporti scientifici tra Giulio e la professoressa Maha Abdelrahman, prima della partenza per il Cairo; per le relazioni attribuite alla professoressa con la Fratellanza Musulmana o con apparati di intelligence britannici, relazioni rimaste sul piano della mera illazione; per l’assenza assoluta di qualsiasi elemento che possa anche soltanto far ipotizzare un rapporto tra Giulio Regeni e i servizi di intelligence del Regno Unito”.

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