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Ann Widdecombe, vicina a Nigel Farage e notoriamente conosciuta a Londra come “Lady Brexit”, è stata trovata morta e per il suo omicidio è stato arrestato un uomo di 28 anni. Ora però il suo caso passa nelle mani dell’antiterrorismo, con una clamorosa svolta nelle indagini. Figura notissima della destra politica ma anche dell’intrattenimento televisivo britannico e pasionaria euroscettica transitata negli anni dalle file del Partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party (trasformatosi poi in Reform Uk), è stata uccisa brutalmente in casa la settimana scorsa, in una residenza di campagna piuttosto isolata nella contea del Devon (Inghilterra meridionale). La svolta è frutto di “nuove informazioni e prove venute alla luce” nelle ultime ore, ha precisato in una nota la direzione del dipartimento Counter Terrorism Policing South East, che ora è “alla guida delle indagini”. Inizialmente gli investigatori avevano accantonato l’idea di un movente politico.

“La polizia sta perseguendo diverse piste d’indagine per stabilire il movente dell’attacco, aggiornerò la Camera dei Comuni al riguardo nel pomeriggio”, ha detto da parte sua la ministra dell’Interno britannica, Shabana Mahmood. L’arresto del 28enne, indicato come “un cittadino britannico bianco”, è scattato dopo il precedente fermo di un 26enne, additato in un primo tempo come sospetto, ma poi rilasciato e scagionato. Il 28enne è stato catturato a Rotheram, nello Yorkshire (nord dell’Inghilterra), dove era residente a ben 400 chilometri circa dal luogo dell’omicidio. Immagini emerse oggi sui media, e riprese da una telecamera stradale di Rotheram, vicino a casa sua, lo hanno mostrato mentre saliva in macchina mercoledì scorso prima delle 8 del mattino, dopo aver caricato a bordo una grossa mazza di legno: probabilmente l’arma del delitto. Il cadavere insanguinato di Ann Widdecombe, con gravi lesioni alla testa, è stato rinvenuto giovedì. La polizia locale ha tuttavia poi stabilito che la donna – la quale era nubile e viveva sola – era morta già da 24 ore, dopo essere stata aggredita a brutalmente uccisa già mercoledì.

Inizialmente fonti non ufficiali avevano avanzato l’ipotesi di un tentativo di rapina finito male, mentre gli investigatori si erano limitati a dire e a ripetere di non avere elementi per pensare a una possibile matrice politica. Dichiarazioni in qualche modo messe in dubbio fin da subito invece da Farage, il quale nel weekend si è recato sul luogo del crimine, rendendo omaggio alla figura di Widdecombe e sottolineando fra l’altro come la politica avesse intenzione di sostenerlo nella campagna per l’elezione suppletiva di agosto alla quale il leader trumpiano di Reform partecipa, dopo essersi dimesso fittiziamente dal suo collegio di deputato e ricandidato a stretto giro, per chiedere una sorta di “giudizio popolare” sulle accuse finanziarie e di donazioni non dichiarate mossegli di recente. Nell’occasione, Farage aveva apertamente evocato lo scenario di “un omicidio premeditato”, pur rimanendo cauto nell’alternativa fra “un movente politico” e uno “di rancore” personale.