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Ultimo aggiornamento: 9:57

Terremoto in Egitto, scossa di magnitudo 5.6. La scossa avvertita anche al Cairo

di Redazione Esteri
L'epicentro è stato vicino a Suez. Verifiche in corso su eventuali danni agli edifici
Terremoto in Egitto, scossa di magnitudo 5.6. La scossa avvertita anche al Cairo
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Un terremoto ha colpito nella notte la città di Suez, in Egitto, nell’ovest della penisola del Sinai, poco dopo le 3 di questa mattina, ora locale. L’Istituto nazionale di ricerca di astronomia e geofisica egiziano ha registrato una scossa di magnitudo 5.6 con epicentro a 38 km a nord della città. Secondo i media locali, la scossa è stata avvertita anche al Cairo.

Altre fonti come l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense (Usgs) stimano che il sisma abbia avuto ipocentro a circa 15 km di profondità ed epicentro a 40 km da Suez. Il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze (Gfz) ha invece misurato una magnitudo di 5.4, con l’ipocentro a una profondità di 10 chilometri.

Al momento non risultano né vittime né gravi danni ad edifici. Lo hanno confermato sia le autorità egiziane sia l’Usgs.

Nonostante l’assenza di conseguenze immediate, la Mezzaluna Rossa egiziana ha reso noto di aver attivato il proprio piano di risposta alle emergenze nei governatorati in cui la scossa è stata avvertita dalla popolazione. L’organizzazione ha invitato i residenti alla prudenza, raccomandando di evitare gli edifici che presentano segni di danni strutturali e di seguire gli aggiornamenti diffusi dai canali ufficiali, mentre le autorità locali proseguono le verifiche sul territorio per escludere danni non ancora rilevati.

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