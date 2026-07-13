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Una settimana fa l’uccisione di un muratore messicano a Houston, Texas, che da 30 anni viveva negli Stati Uniti. E oggi, di nuovo, un agente federale dell’Ice – la polizia anti-immigrati nota per la sua brutalità e per avere ucciso Renee Nicole Good e Alex Pretti a Minneapolis – ha colpito a morte un uomo a Biddeford, nel Maine. “Una persona è rimasta uccisa. L’Ice è coinvolta. La polizia e il dipartimento di pubblica sicurezza sono attualmente sul posto e si attende l’intervento dell’Fbi per le indagini”, ha scritto su Facebook Ryan Fecteau, lo speaker della Camera statale. La polizia di Biddeford si è limitata a dire che nella zona si è verificato un “incidente che ha coinvolto le forze dell’ordine”.

L’uomo ucciso in Texas – Si chiamava Lorenzo Salgado Araujo, era un muratore messicano ed è stato ucciso martedì 7 luglio a Houston da un agente dell’Ice mentre stava accompagnando la sua squadra al loro ultimo cantiere. Gli agenti federali stavano cercando qualcun altro quando hanno cercato di fermare il furgone bianco di Salgado Araujo, si legge in un briefing ricevuto dal direttore ad interim dell’Ice. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti ha dichiarato che un agente dell’Ice ha sparato contro il furgone per legittima difesa dopo che Salgado Araujo, descritto dai funzionari come un “straniero illegale”, aveva speronato un veicolo dell’Ice. Ma i tre uomini che hanno assistito alla sua uccisione affermano che la ricostruzione delle autorità è “semplicemente falsa”.

Jose Trinidad Rojas, Daniel Tirado Pantoja e Victor Salgado, fratello della vittima, hanno detto che non c’era nessun agente di fronte al furgoncino a bordo del quale il 7 luglio scorso viaggiavano, ma gli agenti hanno preso di mira il 52enne messicano, che viveva e lavorava da decenni negli Stati Uniti dove aveva una famiglia, perché l’hanno scambiato per qualcun altro. I tre, che sono stati arrestati e trasferiti un centro di detenzione dell’Ice, hanno affidato la loro testimonianza al loro avvocato Hugo Balderas-Ibarra. “Posso dirvi senza dubbi che la versione dei fatti dei miei clienti è estremamente diversa da quella data dagli agenti Ice tutti e tre hanno ribadito che in nessun momento c’era un agente fermo davanti al loro veicolo, nè nessun agente è mai stato in pericolo”, ha detto all’avvocato in una conferenza stampa, aggiungendo che gli agenti – che a quanto riferito dall’Ice non indossavano bodycam – avrebbero sparato di lato contro il van, uccidendo Salgado Araujo che era alla guida. L’avvocato ha detto anche di temere che i suoi clienti vengano costretti a firmare documenti per la deportazione volontaria in modo da impedire loro di testimoniare.