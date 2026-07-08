Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 12:24

“Finalmente sono qui, la mia forza sta tornando”: Lindsey Vonn svela il suo calvario in un video, faceva fatica ad alzarsi in piedi

di Redazione Sport
Icona dei commenti (0)
La campionessa di sci racconta il suo durissimo recupero dopo la caduta alle Olimpiadi di Milano-Cortina
Icona dei commenti Commenti

La fuoriclasse dello sci Lindsey Vonn ha pubblicato un video sui social per raccontare i suoi allenamenti dopo il terribile incidente nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le immagini svelano le difficoltà e il dolore affrontati dalla campionessa statunitense, che faceva perfino fatica ad alzarsi in piedi e oggi, dopo durissime sessioni di allenamento, già riesce a sollevare pesi. “Sapevo che un giorno sarei arrivata qui, non sapevo solo quanto tempo ci sarebbe voluto”, ha scritto Vonn a corredo del video.

La sciatrice ha dovuto affrontare una complessa frattura della tibia in seguito all’urto con una porta e all’uscita di pista dopo soli 13 secondi dall’inizio della sua discesa ai Giochi, l’8 febbraio scorso. Nei giorni successivi si è sottoposta a diversi interventi chirurgici e ha svelato perfino di aver rischiato di perdere la gamba. Sono passati cinque mesi, ma il percorso per tornare a camminare e muoversi normalmente è ancora lungo. “Finalmente sono qui”, scrive ancora Vonn. Che poi conclude: “Ho ancora un percorso molto lungo davanti, ma la mia forza sta tornando (forse più mentalmente che fisicamente, ma non è una cattiva cosa)”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione