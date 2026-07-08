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La fuoriclasse dello sci Lindsey Vonn ha pubblicato un video sui social per raccontare i suoi allenamenti dopo il terribile incidente nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le immagini svelano le difficoltà e il dolore affrontati dalla campionessa statunitense, che faceva perfino fatica ad alzarsi in piedi e oggi, dopo durissime sessioni di allenamento, già riesce a sollevare pesi. “Sapevo che un giorno sarei arrivata qui, non sapevo solo quanto tempo ci sarebbe voluto”, ha scritto Vonn a corredo del video.

La sciatrice ha dovuto affrontare una complessa frattura della tibia in seguito all’urto con una porta e all’uscita di pista dopo soli 13 secondi dall’inizio della sua discesa ai Giochi, l’8 febbraio scorso. Nei giorni successivi si è sottoposta a diversi interventi chirurgici e ha svelato perfino di aver rischiato di perdere la gamba. Sono passati cinque mesi, ma il percorso per tornare a camminare e muoversi normalmente è ancora lungo. “Finalmente sono qui”, scrive ancora Vonn. Che poi conclude: “Ho ancora un percorso molto lungo davanti, ma la mia forza sta tornando (forse più mentalmente che fisicamente, ma non è una cattiva cosa)”.