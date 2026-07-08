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Ultimo aggiornamento: 10:52

Vertice Nato – Trump insiste: “L’Italia pessima sulle basi. La Spagna è senza speranza, niente più affari”. E ribadisce: “Groenlandia grande problema”

di Redazione Esteri
Seconda giornata di lavori del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Dal presidente Usa attacchi agli alleati, registro diverso quando parla di Cina: "Ci ha trattati bene. Sono fan di Xi"
Vertice Nato – Trump insiste: “L’Italia pessima sulle basi. La Spagna è senza speranza, niente più affari”. E ribadisce: “Groenlandia grande problema”
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Momenti chiave

  • Trump: "Groenlandia è un grande problema"
  • Trump: "L'Italia è stata pessima con le basi"
  • Trump: "Con la Spagna chiusi i rapporti commerciali, caso senza speranza"
  • Meloni incontra Zelensky: "Fermo impegno al fianco di Kiev"
    • 10:37

      Trump: “Groenlandia è un grande problema”

      Il presidente degli Usa Donald Trump torna sulla Groenlandia, isola che il suo Paese, secondo lui, non avrebbe dovuto “restituire” alla Danimarca dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel secondo anno della quale il Regno venne invaso dal Terzo Reich in “meno di un giorno”. In una conversazione con la stampa a fianco del segretario generale Mark Rutte a margine del summit di Ankara, Trump ha attaccato nuovamente l’alleato scandinavo, che fino a qualche mese fa era uno dei Paesi più filoamericani di tutta Europa. La Groenlandia, ha detto, “è un grosso problema per gli Stati Uniti d’America”. La Danimarca, ha ricordato, è stata “sconfitta in meno di un giorno” dalla Germania, che la invase il 9 aprile del 1940, in quella che è nota come la Guerra delle sei ore, perché l’invasione ebbe un rapido successo, anche a causa della scarsa resistenza danese (le ostilità iniziarono poco dopo le 4 del mattino, il governo si arrese verso le 8.30). Fu una delle operazioni militari più brevi e meno cruente dell’intera Seconda Guerra Mondiale. Il Regno, ha ricordato Trump, chiese quindi agli Stati Uniti d’America di prendere in custodia la Groenlandia, cosa che gli Usa fecero, ma “non avremmo dovuto ridagliela“, ha osservato, aggiungendo che, se fosse stato lui presidente all’epoca, non l’avrebbe restituita ai danesi.

    • 10:34

      Trump: “Iran malato e bugiardo, cessate il fuoco è finito”

      Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca l’Iran definendolo “malato” e “bugiardo“. Il cessate il fuoco “è finito, ha detto ancora. Trump ha ricordato la repressione interna in Iran, con le migliaia di persone uccise, “e poi ci stupiamo di quello che fanno in politica estera. Sono persone pessime. Non voglio sprecare il mio tempo, se i negoziatori vogliono continuare a parlare… ma a me loro non piacciono”, ha aggiunto. 

    • 10:33

      Trump: “L’Italia è stata pessima con le basi”

       “L’Italia è stata pessima con le sue basi“. Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, nel corso di dichiarazioni alla stampa a margine di un incontro con il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, parlando in merito all’utilizzo delle basi americane presenti nel nostro Paese per l’operazione ‘Epic Fury’ contro l’Iran

    • 10:32

      Trump: “Con la Spagna chiusi i rapporti commerciali, caso senza speranza”

      “La Spagna è un pessimo alleato, non voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti, sono un caso senza speranza: ci sono anche un altro paio di paesi ma La Spagna è particolarmente ostile”. Così Donald Trump, al fianco di Mark Rutte prima dell’avvio del vertice Nato, attacca Madrid per il mancato sostegno agli Usa a livello militare.

    • 10:31

      Merz: “Russia non ha alcuna possibilità di vincere”

      La Russianon ha alcuna possibilità di vincere” la guerra in Ucraina. “Non raggiungerà i propri obiettivi bellici. E prima porremo fine a questo conflitto, meglio sarà per l’Europa, per la Russia e per la pace globale”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, a margine del summit della Nato ad Ankara. In Europa, ha continuato, “continueremo ad assistere l’Ucraina. Dopotutto, abbiamo avviato un’iniziativa europea congiunta per garantire all’Ucraina un sostegno continuo pari a 70 miliardi di euro all’anno per il biennio 2026-2027. Spetta ora esclusivamente alla Russia porre fine a questa guerra; oggi faremo ancora una volta tutto ciò che è in nostro potere per raggiungere questo obiettivo e inviare un messaggio chiaro a Mosca”, ha concluso Merz.

    • 10:30

      Meloni incontra Zelensky: “Fermo impegno al fianco di Kiev”

      La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del Vertice Nato ad Ankara. “Nel corso del colloquio – spiega una nota di Palazzo Chigi – è stato ribadito il fermo impegno dell’Italia al fianco dell’Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura”. Meloni “ha inoltre confermato la prosecuzione dell’assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche, duramente colpite dagli attacchi russi”.

    • 10:28

      Rutte: “Russia minaccia a lungo termine”

      La dichiarazione finale del summit Nato ad Ankara confermerà che “la Russia è una minaccia a lungo termine” per l’Alleanza. Lo prevede il segretario generale Mark Rutte, ad Ankara. La Nato, “un miliardo di persone” che vivono su entrambe le sponde “dell’Atlantico, difenderà ogni centimetro quadrato di territorio. Siamo un’alleanza difensiva e non attaccheremo nessuno”. Ma, avverte infine, “non provate a fregarci, non fate giochetti con noi”.

    • 10:28

      Rutte: “Raid Usa su Iran necessari”

      I bombardamenti Usa in Iran portati avanti nel corso della notte erano “assolutamente necessari“. Lo ha detto il segretario generale della nato Mark Rutte arrivando al vertice. “L’Iran sta violando la tregua con l’attacco alle navi, gli Usa dovevano reagire con forza”, ha notato. Rutte ha poi dichiarato di aspettarsi che gli alleati oggi ribadiranno che Teheran non potrà mai avere le armi atomiche e che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto.

    • 10:27

      Tajani: “Con Usa rapporti solidi”

      Con il segretario di Stato americano Marco Rubio “abbiamo parlato un po’ della situazione internazionale, con lui c’è sempre stato un ottimo rapporto. Anche quando ho annullato l’incontro l’ho avvisato prima. Abbiamo parlato della situazione internazionale, del Medio Oriente, dell’Ucraina. Lavoriamo per la pace, speriamo che si possa trovare una situazione di pace tra Libano e Israele. Non è facile”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ad Ankara, dopo la cena che ha aperto il summit Nato. I rapporti con gli Stati Uniti “sono solidi, al di là delle battute e delle dichiarazioni. Quindi – ha continuato – con il segretario di Stato sono sempre stati eccellenti, come lo sono con l’ambasciatore a Roma. Non possiamo dire che non siano eccellenti. Lo si è visto anche in occasione della festa dell’Indipendenza, e anche con Rubio non c’erano mai stati screzi. Noi siamo noi, loro sono loro, parte di un’alleanza politica che è fondamentale. Quindi noi lavoriamo per quello e i rapporti sono solidi e cordiali, indipendentemente poi da alcune battute”.

    • 10:26

      Meloni: “Con Trump? Rapporti cordiali”

      Rapporti cordiali“. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tornando in hotel ad Ankara dopo la cena della Nato, ha risposto ai giornalisti che le hanno domandato di Donald Trump. C’è stato un chiarimento, le è stato domandato ancora, dopo gli insulti degli ultimi giorni? “Vi ho già risposto”, ha tagliato corto la premier.

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