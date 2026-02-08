Brutta caduta per Lindsey Vonn durante la gara di discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano–Cortina 2026. La campionessa statunitense stava correndo nonostante la rottura del crociato sinistro. Vonn, 41 anni e una lunga riabilitazione alle spalle per l’infortunio al ginocchio destro, è caduta dopo 12 secondi al primo salto, probabilmente dopo essere rimasta impigliata nella porta con il braccio. A lungo l’atleta è rimasta a terra immobile, in attesa dei soccorsi. Poi l’intervento e la decisione di trasportarla in elisoccorso. Le urla di dolore che si erano già sentite a Crans-Montana – dopo la rottura del crociato – hanno spezzato l’entusiasmo anche a Cortina. Grande apprensione sugli spalti dopo la caduta: tutti con il fiato sospeso e in attesa di capire le sue condizioni. Un lungo applauso dalla tribuna dell’Olympia delle Tofane ha accompagnato l’uscita di scena della campionessa.

