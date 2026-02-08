Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 13:09

Paura per Lindsey Vonn: corre la discesa libera con il crociato rotto e cade. Soccorsa in elicottero

di Redazione Sport
La sciatrice statunitense ha perso il controllo all'inizio della gara: grande paura sugli spalti
Paura per Lindsey Vonn: corre la discesa libera con il crociato rotto e cade. Soccorsa in elicottero
Icona dei commenti Commenti

Brutta caduta per Lindsey Vonn durante la gara di discesa libera femminile alle Olimpiadi di MilanoCortina 2026. La campionessa statunitense stava correndo nonostante la rottura del crociato sinistro. Vonn, 41 anni e una lunga riabilitazione alle spalle per l’infortunio al ginocchio destro, è caduta dopo 12 secondi al primo salto, probabilmente dopo essere rimasta impigliata nella porta con il braccio. A lungo l’atleta è rimasta a terra immobile, in attesa dei soccorsi. Poi l’intervento e la decisione di trasportarla in elisoccorso. Le urla di dolore che si erano già sentite a Crans-Montana – dopo la rottura del crociato – hanno spezzato l’entusiasmo anche a Cortina. Grande apprensione sugli spalti dopo la caduta: tutti con il fiato sospeso e in attesa di capire le sue condizioni. Un lungo applauso dalla tribuna dell’Olympia delle Tofane ha accompagnato l’uscita di scena della campionessa.

1 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

2 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

3 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

4 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

5 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

6 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

7 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

8 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

9 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione

1 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

2 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

3 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

4 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

5 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

6 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

7 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

8 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

9 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

1 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

2 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

3 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

4 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

5 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

6 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

7 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

8 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

9 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

1 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

2 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

3 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

4 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

5 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

6 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

7 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

8 / 9

La caduta di Lindsey Vonn

9 / 9

La caduta di Lindsey Vonn