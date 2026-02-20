“Ho superato l’operazione, ci sono volute oltre sei ore per concluderla. Come potete vedere sono serviti tante viti e placche per rimettere insieme tutto”. Lindsey Vonn continua ad aggiornare quotidianamente i suoi tanti tifosi, in apprensione dopo la terribile caduta durante le Olimpiadi di Milano-Cortina in avvio dei Giochi invernali. Una caduta avvenuta l’8 febbraio che le ha causato fratture multiple a femore gamba. La campionessa americana, operata quattro volte all’ospedale di Treviso, è poi stata riportata a casa negli Stati uniti dove ha subito il quinto intervento, come racconta lei stesa sui social. “Il dottor Hackett ha fatto un lavoro incredibile – scrive Vonn postando un video che la ritrae nel letto d’ospedale mentre stringe un peluche e una serie di foto delle radiografie della gamba – Vista l’entità del trauma ho avuto qualche difficoltà nel post-operatorio”.
