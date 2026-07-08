“Parlerò con lucidità quando sarà il momento giusto. Se prendi un rosso, sai che salterai la partita seguente”: Balogun rompe il silenzio

A fine partita anche una breve discussione con Rudi Garcia, ct del Belgio che il giorno prima non aveva preso per nulla bene la scelta della Fifa di rendere disponibile Balogun per il match di ottavi di finale: “Lo conosco, sono andato a congratularmi. Mi ha detto che spera che tutta questa situazione non finisca per oscurare il fantastico Mondiale che ho disputato. Mi ha incoraggiato a restare positivo e a essere orgoglioso di quanto fatto. Quando le emozioni si saranno calmate, riuscirò anch’io a guardare indietro e a vedere quella che, individualmente e collettivamente, è stata un’estate straordinaria“. Poi Balogun ha concluso: “So di doverla affrontare. Adesso per me è importante raccogliere i pensieri e, quando sarà il momento giusto, riuscirò a parlare con maggiore lucidità”.