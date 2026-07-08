Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Mario Adinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è ai domiciliari per l’accusa di truffa ed evasione fiscale. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, la guardia di finanza ha arrestato Adinolfi per un’indagine che ha al centro la cosiddetta “scommessa collettiva“: secondo la Procura di Roma, attraverso quel circuito sono stati raccolti milioni di euro da privati con la promessa di rendimenti fino al 40% annuo legati alle scommesse sportive che, per diversi partecipanti, non si è tradotta nella restituzione delle somme investite. Sono circa 10 le testimonianze raccolte dalla procura da parte di persone truffate da questo sistema che hanno agito per via giudiziaria, avviando le acquisizioni documentali e le verifiche bancarie e fiscali che hanno portato al provvedimento. Secondo gli inquirenti, ricostruisce il quotidiano, il sistema ha generato un buco milionario, producendo “un danno vicino ai cinque milioni di euro; altri 400mila euro sarebbero invece il frutto dell’evasione fiscale contestata dagli investigatori”.

Il caso della scommessa collettiva era stato sollevato da un’inchiesta della trasmissione Le Iene. Nello scorso aprile, Adinolfi e l’inviato della trasmissione Filippo Roma avevano avuto anche uno scontro in pubblico sull’argomento a Prato, durante il quale il leader del Popolo della Famiglia aveva tirato i capelli al giornalista e annunciato che l’avrebbe querelato per diffamazione. Adinolfi aveva respinto le accuse parlando di ritardi burocratici e controlli antiriciclaggio per giustificare gli ammanchi e i continui rinvii dei pagamenti.