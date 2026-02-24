La campionessa statunitense Lindsey Vonn racconta di aver quasi perso la gamba sinistra in seguito al terribile incidente nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Lunedì Vonn ha rivelato in un post su Instagram che le sue ferite andavano ben oltre la complessa frattura della tibia, inizialmente dolorosa, dopo aver urtato una porta ed essere uscita di pista dopo soli 13 secondi dall’inizio della sua discesa, l’8 febbraio. La 41enne Vonn ha affermato che il trauma causato dall’incidente le ha causato una sindrome compartimentale alla gamba. La sindrome compartimentale comporta un accumulo di pressione eccessiva all’interno di un muscolo, dovuto a sanguinamento o gonfiore. L’alta pressione limita il flusso sanguigno e può portare a lesioni permanenti se non trattata tempestivamente.

“Quando si subisce un trauma così grave in una zona del corpo che il sangue si accumula e si blocca, fondamentalmente schiacciando tutto”, ha detto Vonn. La campionessa ha ringraziato il dottor Tom Hackett, chirurgo ortopedico che lavora per Vonn e il Team USA, per aver eseguito una fasciotomia per salvare la sua gamba. “L’ha aperta e l’ha lasciata respirare, e mi ha salvata”, ha detto. Vonn ha sottolineato che Hackett era a Cortina solo perché lei stava gareggiando dopo essersi rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro poco prima delle Olimpiadi. “Se non l’avessi fatto, Tom non sarebbe stato lì (e lui) non sarebbe stato in grado di salvarmi la gamba”, ha detto. Vonn, che ha dichiarato di essere stata dimessa dall’ospedale, si è anche rotta la caviglia destra nell’incidente.