Lindsey Vonn si è operata: le sue condizioni. Breezy Johnson: “Spero non sia la fine della sua carriera”

Dopo la caduta durante la gara, l'atleta ha riportato una frattura alla gamba sinistra. La sorella alla Nbc: "So che ci ha messo tutto il cuore"

Era sembrato fin da subito grave l’infortunio riportato durante la gara di discesa libera femminile sulla pista Olympia delle Tofane, Cortina. Lindsey Vonn, sciatrice statunitense 41enne e pluricampionessa, sognava la medaglia, dopo il ritorno a 16 anni dal trionfo a Vancouver. La sua prestazione, però, si è conclusa appena 13 secondi dopo l’inizio con una caduta che ha fatto calare il silenzio sul parterre.

L’atleta olimpionica è stata trasportata in elisoccorso presso il Policlinico Codivilla gestito dall’Ulss 1. Dopo i primi accertamenti, la sciatrice è stata trasferita in elicottero all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Qui, Lindsey Vonn, è stata ricoverata e, nel pomeriggio, dopo la diagnosi di frattura riportata alla gamba sinistra, è stata sottoposta a un intervento chirurgico ortopedico di stabilizzazione della frattura.

La sorella di Vonn, Karin Kildow, ai microfoni della Nbc ha dichiarato: “Ha dato tutto, dà sempre il 110%, non c’è mai niente di meno, quindi so che ci ha messo tutto il cuore. A volte succedono cose. È uno sport molto pericoloso“. “Auguro a Lindsey tutto il meglio, spero che questa non sia la fine della sua carriera“, queste le parole della connazionale e campionessa olimpica Breezy Johnson.