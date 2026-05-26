Sondaggio Swg, a livello nazionale cresce il campo progressista mentre calano i partiti di governo

La forza politica che registra il calo maggiore è Fdi mentre aumentano le stime di Pd e M5s. Continua la risalita del partito di Vannacci

Mentre è in corso l’analisi del voto delle Amministrative – con il centrosinistra che affonda a Venezia mentre Giorgia Meloni e i partiti di governo esultano per il pericolo scampato – l’ultimo sondaggio di Swg per il Tg La7 fa il punto sull’orientamento di voto degli italiani. La forza politica che registra il calo maggiore a livello nazionale è proprio il partito della della premier mentre crescono Pd e M5s, oltre al partito di Roberto Vannacci che si avvicina sempre più alla Lega di Matteo Salvini.

L’indagine di Swg è stata condotta tra il 20 e il 25 maggio, quindi non tiene conto dell’esito della tornata elettorale delle comunali. Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 28,1% ma registra una flessione di 0,4 punti percentuali rispetto alla settimana precedente. Segue il Partito democratico al 22,5% in risalita dello 0,3%. Cresce anche il Movimento 5 stelle ma di 0,2 punti, attestandosi al 12,7%. Nel centrodestra perde consensi anche per Forza Italia che, stimata al 7,4%, perde lo 0,2%. Leggera flessione (-0,1%) anche per Alleanza Verdi-Sinistra al 6,6%, mentre la Lega è stabile al 6%.

Tra i partiti minori continua la risalita di Futuro Nazionale che guadagna un +0,2% raggiungendo il 4,3%: la formazione di Vannacci pertanto si posiziona a 1,7 punti percentuali dal Carroccio, il suo vecchio partito. Chiudono il quadro Azione stabile al 3,5%, Italia Viva al 2,5% (+0,1%) e +Europa e Noi moderati stabili rispettivamente al 1,4 e 1,3%. Con questo quadro il campo progressista (Pd, M5s, Avs, Iv e +Europa) sarebbe prima coalizione con il 45,7%, seguito dal centrodestra (senza Vannacci) al 42,8%. Futuro nazionale e Azione di Calenda si confermerebbero ancora ago della bilancia, capaci di ribaltare il risultato.