Attacchi al governo, pressioni sulle nomine e consigli su come compiacere Trump. È la seconda tranche di documenti pubblicati, anche se mancano i messaggi sul telefono personale di Mandelson: si è rifiutato di consegnarlo

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Lo scandalo Mandelson non si ferma nel Regno Unito. Downing Street ha reso pubblici nuovi messaggi WhatsApp, mail e file scambiati tra l’ex ambasciatore negli Stati Uniti coinvolto negli Epstein Files e alcuni membri del governo Starmer prima e dopo la nomina. Il contenuto dei documenti, tre volumi di oltre 1.504 pagine, è la seconda pubblicazione di dati che riguardano Mandelson dopo quelli di marzo, dai quali era già emerso che il primo ministro fosse consapevole dei rischi legati alla figura dell’ex diplomatico.

Pressioni in favore della sua nomina indirizzate all’allora ministro degli Esteri (e attuale vicepremier) David Lammy e fitti scambi di comunicazioni con Morgan McSweeney, ex potentissimo capo dello staff di Starmer a Downing Street. Sono questi alcuni dei contenuti dei documenti pubblicati che Darren Jones, il segretario capo del primo ministro, ha paragonato all’inchiesta Chilcot sulla guerra in Iraq. Tra i file visibili ci sono anche dei biglietti scritti a mano, tra cui uno inviato a Lammy, in cui Mandelson elenca le difficoltà legate alla gestione dei rapporti con Donald Trump e in cui si promuove come candidato ideale, assicurando che il governo non avrebbe “mai rimpianto” la sua scelta. Vi sono poi email scambiate con McSweeney in cui si discute di come compiacere il tycoon impacchettando dei regali ad hoc per lui in una speciale box rossa con fregi dorati concepita sul modello delle tradizionali valigette rosse ministeriali britanniche. Non mancano anche degli scambi di battute con l’attuale Segretario di Stato al lavoro e alle Pensioni, Pat McFadden, in cui Mandelson nel luglio 2025 critica l’operato del governo, definito “assediato e allo sbando“.

In diversi passaggi, l’ambasciatore dimostra di avere un’influenza indebita su vari ambiti che nulla hanno a che fare con i compiti diplomatici. Da alcuni messaggi emerge chiaramente come Mandelson, già poco dopo aver ricevuto l’incarico, interferisse su nomine e revoche dei ministri, ma non solo. Il Segretario di Stato per gli Affari Economici, Peter Kyle, in una mail lo ringrazia per i “consigli” utili per l’ingresso nel Regno Unito del business dell’Intelligenza Artificiale. Mandelson infatti ha lavorato per anni come consulente per colossi hi-tech interessati a incamerare contratti governativi sull’isola. Con McFadden discute di tagli al welfare, in altri casi critica la “mancanza di verve” di Starmer sulla tassazione. Va specificato però che da questi documenti mancano tutti i testi scambiati via WhatsApp da Mandelson attraverso il suo telefono personale che l’ex ambasciatore si è rifiutato di consegnare. Tra le oltre mille pagine non compare nemmeno il fascicolo dei controlli di sicurezza interna perché, come spiega The Indipendent, la polizia ha chiesto al governo di non divulgarlo per non compromettere l’indagine su Mandelson riguardo la presunta cattiva condotta nell’esercizio delle funzioni pubbliche. Il resto dei file invece è stato desecretato grazie al voto in Parlamento di febbraio, quando i Lord hanno chiesto la pubblicazione usando una procedura chiamata “humble address”, letteralmente “dichiarazione di umiltà”. Si tratta di una mozione formale per presentare un messaggio o una richiesta ufficiale direttamente al sovrano. È un antico strumento parlamentare che fu proprio Starmer a riportare in auge, da portavoce del partito laburista, dopo decenni di disuso durante gli anni della Brexit.

Mandelson, 72 anni, è stato per anni uno dei volti simbolo del partito laburista, oltre ad aver ricoperto le cariche di ministro e commissario europeo. Starmer lo ha nominato come ambasciatore negli Stati Uniti nel dicembre 2024, ma lo ha licenziato nove mesi dopo in seguito alla rivelazione di nuovi dettagli sulla sua relazione con Epstein, anche dopo la condanna del faccendiere nel 2008 per reati sessuali su una minorenne. L’ex diplomatico britannico è stato arrestato a fine febbraio nell’ambito di un’indagine penale per presunta cattiva condotta nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche, tra cui l’aver condiviso documenti governativi riservati con Epstein. È stato poi rilasciato senza condizioni di libertà provvisoria mentre l’indagine della polizia è andata avanti. Tra le mail incriminanti, ci sono anche messaggi risalenti al periodo in cui Mandelson ricopriva le cariche di ministro delle Imprese e di vice primo ministro di fatto nel governo di Gordon Brown.

Secondo quanto emerso dalle prime pubblicazioni di marzo, il primo ministro avrebbe ignorato l’invito del Civil Service di verificare le eventuali criticità e i conflitti di interesse di Mandelson, una procedura a cui tutti i candidati vengono sottoposti nel Regno Unito per avere accesso a ruoli pubblici che prevedano l’accesso a documenti e dati sensibili per la sicurezza nazionale. Nel caso dell’ex ambasciatore, Starmer decise di procedere prima del completamento del processo. Una scelta di cui si è scusato davanti alla Camera dei Comuni il 20 aprile: “Non avrei dovuto nominare Peter Mandelson. Me ne assumo la responsabilità”, ha detto rinnovando le sue scuse verso le “le vittime del pedofilo Jeffrey Epstein che sono state chiaramente danneggiate dalla mia decisione”.

A seguito dello scandalo, i membri del governo inglese hanno iniziato ad abbandonare Starmer che ora lotta per mantenere il suo posto. I critici sostengono che la decisione di affidare a Mandelson un incarico diplomatico di primo piano dimostri scarsa capacità di giudizio da parte del leader laburista che ha anche dovuto affrontare richieste di dimissioni dopo le sconfitte del Labour alle elezioni locali di maggio. Il ministro della Salute britannico, Wes Streeting, si è dimesso con l’intenzione di sfidare Starmer per la leadership del partito, ma è stato solo il quinto dei membri dell’esecutivo che hanno abbandonato il primo ministro. Intanto anche il sindaco di Manchester, Andy Burnham, si è candidato per un seggio in Parlamento nelle elezioni speciali del 18 giugno. E si prevede che, se vincerà, lancerà la sfida a Starmer.