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Ultimo aggiornamento: 11:58 del 21 Aprile

Starmer ai Comuni: “Non avrei dovuto nominare Mandelson. Mi scuso con le vittime di Epstein”

di F. Q.
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Il premier britannico ammette l'errore sulla nomina dell'ex ministro e si scusa pubblicamente con le vittime di Epstein
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“Non avrei dovuto nominare Peter Mandelson. Me ne assumo la responsabilita’”. Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer alla Camera dei Comuni nel suo intervento per difendersi dalle accuse di aver fuorviato il Parlamento, e quindi di aver mentito, sulla nomina dell’ex ministro ad ambasciatore negli Usa. “Mi scuso, ancora una volta, con le vittime del pedofilo Jeffrey Epstein, che sono state chiaramente danneggiate dalla mia decisione”, ha aggiunto Starmer. (Leggi la voce su Peter Mandelson nel “Dizionario” degli Epstein Files di MillenniuM).

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