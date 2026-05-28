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“Sono qui per vedere la parola fine”. A dirlo ai cronisti è l’ex pm Tiziana Siciliano che questa mattina ha assistito tra il pubblico alla ripresa del processo Ruby Ter. “Ho iniziato le indagini nel 2014, dodici anni fa” ricorda l’ex procuratrice che aveva rappresentato l’accusa nel corso del processo di primo grado. “Voglio vederla per convincermi che questa storia ha avuto una durata irragionevole ma che finirà e non resterà sospesa sulle nostre teste – ha aggiunto Siciliano che ha puntato sul dito sulla durata del processo: “Questa è la prova di inefficienze di carattere amministrativo nella giustizia, non di scarsa volontà o capacità di pm, giudici”.