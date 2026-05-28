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Giustizia

Ultimo aggiornamento: 11:49

Ruby Ter, l’attacco dell’avvocato di una della imputate: “Questo processo è un vilipendio di cadavere. Dovrebbero gestirlo dei necrofori, non dei magistrati”

di Simone Bauducco
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Questa mattina a Milano è ripreso il processo Ruby Ter che vede 22 imputate con l'accusa di corruzione in atti giudiziari.
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“Questo processo è un vilipendio di cadavere. Dovrebbero gestirlo dei necrofori non dei magistrati”. L’attacco arriva dall’avvocato Marco De Giorgio che difende Miriam Loddo, l’unica delle 22 imputate che si è presentata in aula alla ripresa del processo Ruby Ter a Milano, ex showgirl e “meteorina”, una delle ex ospiti delle serate del “bunga-bunga” ad Arcore. “È l’emblema del paradosso giudiziario – aggiunge il legale di Karima El Mahroug – il protagonista che è sempre stato Silvio Berlusconi non c’è più , ma il processo continua imperterrito. E dunque è in automatico un processo a Berlusconi anche se il suo reato è estinto per morte del reo”.

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