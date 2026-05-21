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Ultimo aggiornamento: 18:32

Non solo Ben Gvir, anche la ministra israeliana Regev offende gli attivisti della Flotilla: “Sostenitori del terrorismo drogati e ubriachi, il loro posto è in carcere”

di Redazione Esteri
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Dopo il video del ministro, anche la collega con delega ai Trasporti offende gli attivisti della Flotilla
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Non solo Ben Gvir, che per il suo video in cui sbeffeggia la Flotilla sembra essere diventato l’unico colpevole per il trattamento riservato agli attivisti provenienti da tutto il mondo. Anche la ministra dei Trasporti israeliana, Miri Regev, ha pubblicato dei video dal porto di Ashdod in cui offende i manifestanti proprio come fatto dal ministro colono. “Vi assicuro che non hanno portato nessun aiuto umanitario” ha dichiarato Regev, dicendo che arrivano “drogati e ubriachi” e che sono “sostenitori del terrorismo”. “Il loro posto è in carcere, da cui ora gli espelliamo e restituiamo ai paesi di origine”, attacca nella clip.

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