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Ultimo aggiornamento: 16:26

Flotilla, Israele spara contro la nave Girolama durante l’abbordaggio. Scotto: “Proiettili di gomma sugli attivisti, gravissimo”

di Redazione Esteri
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Nelle immagini registrate dalle camere a bordo si vede il militare puntare contro la barca e il rumore degli spari
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La Global Sumud Flotilla ha riferito che l’esercito israeliano ha sparato contro la nave Girolama, durante le fasi dell’abbordaggio delle imbarcazioni della missione in viaggio verso Gaza. I video registrati dalle telecamere a bordo della navi mostrano la scena. Si vede un militare puntare l’arma verso la barca, il rumore degli spari e l’equipaggio che si getta a terra e urla di “non sparare”. Anche il capogruppo del Pd in commissione Lavoro, Arturo Scotto ha denunciato l’accaduto: “Israele sta continuando a intercettare imbarcazioni disarmate con tanti italiani a bordo nel silenzio assordante dell’Europa. Dalle notizie che abbiamo, stanno sparando proiettili di gomma su sei imbarcazioni civili ancora in viaggio. Un atto inaccettabile e gravissimo. In acque internazionali. Netanyahu sa che ogni sua decisione resterà impunita perché nessun paese farà un passo vero nei suoi confronti”. “Il governo italiano – ha aggiunto – almeno esiga il rilascio immediato degli attivisti evitando che vengano sequestrati e portati nelle carceri israeliane dove potrebbero subire un trattamento simile a quello della Global Sumud Flotilla di sei mesi fa. Senza acqua, né cibo, né medicinali, malmenati dalla polizia di Ben Givr. Sarebbe uno scenario pericoloso e una vera e propria resa dell’Europa davanti a un atto di prepotenza fuori dal diritto internazionale”, conclude

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