Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 21:27

Dal deputato al medico, dal professore all’operaio: chi sono i 29 italiani fermati da Israele a bordo della Flotilla

di Redazione Cronaca
Nelle mani dell'Idf il parlamentare M5s Dario Carotenuto e l'ex consigliera comunale di Firenze Antonella Bundu. Ma anche l'anestesista senese Alfonso Coletta, classe 1948
Dal deputato al medico, dal professore all’operaio: chi sono i 29 italiani fermati da Israele a bordo della Flotilla
Icona dei commenti Commenti

Attivisti, politici, medici, giornalisti, operai. È un insieme variegato quello dei 29 italiani partecipanti alla Global Sumud Flotilla fermati dalle forze armate israeliane. Oltre all’inviato del Fatto Alessandro Mantovani, a bordo del peschereccio Kasri Sadabat c’erano il deputato M5s Dario Carotenuto, unitosi alla missione per Gaza durante la tappa in Turchia (è l’unico parlamentare di questa spedizione) e l’attivista trentino 69enne Ruggero Zeni. Intercettata anche la Don Juan, su cui viaggiavano Antonella Bundu, ex consigliera comunale a Firenze e candidata governatrice della Toscana, e Dario Salvetti, del collettivo di fabbrica della Gkn di Campi Bisenzio. Insieme a loro dalla Toscana i livornesi Claudio e Federico Paganelli, nonché Alfonso Coletta, anestesista senese classe 1948, che poco prima di essere arrestato ha pubblicato un videomessaggio su Facebook: “Mi hanno rapito in acque internazionali”.

Tra i fermati anche Vittorio Sergi, professore al liceo Rinaldini di Ancona, dove gli studenti hanno deciso di scioperare per solidarietà. A Bari invece è stato convocato un presidio per Simona Losito, 29enne freelance che ha fornito continui aggiornamenti dalla barca su cui viaggiava, la Alcyone, fino a pochi minuti prima dell’abbordaggio. Nella spedizione c’erano poi Danilo Gallina, 28enne laureato in Relazioni internazionali, Ilaria Mancosu, olbiese di 44 anni impegnata da tempo per la Striscia, e il sardo Gianfranco Frongia. Ma pure Giuseppina Branca, infermiera di Cannero Riviera (nel Verbano-Cusio-Ossola), che a ben 79 anni ha deciso di uniri al convoglio di terra, bloccato in Libia e diretto verso la Palestina.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione