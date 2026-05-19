Dal deputato al medico, dal professore all’operaio: chi sono i 29 italiani fermati da Israele a bordo della Flotilla

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Attivisti, politici, medici, giornalisti, operai. È un insieme variegato quello dei 29 italiani partecipanti alla Global Sumud Flotilla fermati dalle forze armate israeliane. Oltre all’inviato del Fatto Alessandro Mantovani, a bordo del peschereccio Kasri Sadabat c’erano il deputato M5s Dario Carotenuto, unitosi alla missione per Gaza durante la tappa in Turchia (è l’unico parlamentare di questa spedizione) e l’attivista trentino 69enne Ruggero Zeni. Intercettata anche la Don Juan, su cui viaggiavano Antonella Bundu, ex consigliera comunale a Firenze e candidata governatrice della Toscana, e Dario Salvetti, del collettivo di fabbrica della Gkn di Campi Bisenzio. Insieme a loro dalla Toscana i livornesi Claudio e Federico Paganelli, nonché Alfonso Coletta, anestesista senese classe 1948, che poco prima di essere arrestato ha pubblicato un videomessaggio su Facebook: “Mi hanno rapito in acque internazionali”.

Tra i fermati anche Vittorio Sergi, professore al liceo Rinaldini di Ancona, dove gli studenti hanno deciso di scioperare per solidarietà. A Bari invece è stato convocato un presidio per Simona Losito, 29enne freelance che ha fornito continui aggiornamenti dalla barca su cui viaggiava, la Alcyone, fino a pochi minuti prima dell’abbordaggio. Nella spedizione c’erano poi Danilo Gallina, 28enne laureato in Relazioni internazionali, Ilaria Mancosu, olbiese di 44 anni impegnata da tempo per la Striscia, e il sardo Gianfranco Frongia. Ma pure Giuseppina Branca, infermiera di Cannero Riviera (nel Verbano-Cusio-Ossola), che a ben 79 anni ha deciso di uniri al convoglio di terra, bloccato in Libia e diretto verso la Palestina.