Il ministro, uno dei principali sostenitori dell'espansione delle colonie, ha parlato di "un atto di guerra" e ha annunciato in risposta l'ordine di evacuazione del villaggio di Khan al-Ahmar

La Corte penale internazionale ha richiesto un mandato di arresto nei confronti del ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich. Lo ha dichiarato lo stesso membro del governo Netanyahu in conferenza stampa, confermando così lo scoop pubblicato nei giorni scorsi da Haaretz e poi smentito dalla Corte. “Ieri mi è stato comunicato che la Corte Penale Internazionale antisemita dell’Aja ha chiesto l’emissione del mandato di arresto nei miei confronti”, ha detto nel corso dell’incontro con i giornalisti, definendo il provvedimento “una dichiarazione di guerra” di fronte alla quale “risponderemo con la stessa moneta”.

Il ministro ha puntato il dito contro l’Autorità Nazionale Palestinese, accusandola di aver fatto pressione sulla Corte: “Le mani sono quelle dell’Aja, ma la voce è quella dell’Anp” riporta il Times of Israel. Smotrich, che ha anche l’autorità sugli affari civili in Cisgiordania ed è uno dei più strenui sostenitori dell’espansione illegittima delle colonie e dell’annessione de facto, ha annunciato la sua risposta al provvedimento del Tribunale: un ordine di evacuazione di Khan al-Ahmar. Il villaggio beduino, situato lungo la strada tra Gerusalemme e Gerico, è da anni al centro di un contenzioso legale sulla sua demolizione che ha visto coinvolti tribunali israeliani e numerosi attivisti della comunità internazionale. Ospita alcune decine di famiglie della tribù Jahalin, espulsa dalla propria terra d’origine nel Negev e costretta a trasferirsi in Cisgiordania negli anni ’50. Negli ultimi anni è diventato un simbolo internazionale della battaglia israelo-palestinese per il controllo dell’Area C stabilita dagli Accordi di Oslo. L’Anp “ha scatenato una guerra e si troverà ad affrontare una guerra. Io non sono un ebreo sottomesso“, ha aggiunto il ministro che ha poi rivendicato i suoi sforzi per aver creato “oltre 100 nuovi insediamenti” in Cisgiordania e “160 avamposti agricoli”.

Secondo Haaretz, il procuratore capo della Corte penale internazionale ha richiesto l’arresto anche del ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, che insieme a Smotrich è uno dei componenti più estremisti del governo Netanyahu. Altri tre mandati sarebbero destinati alla ministra Orit Strock e a due ufficiali dell’esercito.