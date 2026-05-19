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Ultimo aggiornamento: 18:15

Flotilla: l’ultimo assalto. Segui la diretta con Maddalena Oliva e gli attivisti Carlo Biasioli e Daniele Gallina

di Redazione Esteri
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Flotilla, la marina israeliana blocca le barche ancora in viaggio verso Gaza. Salgono a 23 gli italiani fermati. Segui la diretta con la vicedirettrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva, Daniele Gallina collegato dalla barca Vivi a Cipro, Carlo Alberto Biasioli ex comandante della Morgana, Giacomo Salvini e Riccardo Antoniucci giornalisti del Fatto Quotidiano

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