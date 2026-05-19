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Ultimo aggiornamento: 15:43

Flotilla per Gaza, gli ultimi attivisti intercettati: “Se vedete questo, agite”. Il momento in cui i militari israeliani salgono a bordo e rompono le telecamere

di Redazione Esteri
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I militari hanno cominciato a fermare le barche in navigazione, salendo a bordo
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Le ultime imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in rotta verso Gaza sono ora intercettate dai militari israeliani. “Stiamo per essere intercettati”, hanno annunciato gli attivisti di due delle imbarcazioni, Zefiro e Elengi poco prima di essere bloccati dai militari. Come si vede dalle immagini della live della missione umanitaria, i militari hanno cominciato a fermare le barche in navigazione, salendo a bordo e, addirittura, in alcuni casi, rompendo le telecamere live che stavano registrando.

“Se state vedendo queste immagini – dicono gli attivisti poco prima del blocco – agite, per noi e per il popolo palestinese”.

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