Le ultime imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in rotta verso Gaza sono ora intercettate dai militari israeliani. “Stiamo per essere intercettati”, hanno annunciato gli attivisti di due delle imbarcazioni, Zefiro e Elengi poco prima di essere bloccati dai militari. Come si vede dalle immagini della live della missione umanitaria, i militari hanno cominciato a fermare le barche in navigazione, salendo a bordo e, addirittura, in alcuni casi, rompendo le telecamere live che stavano registrando.

“Se state vedendo queste immagini – dicono gli attivisti poco prima del blocco – agite, per noi e per il popolo palestinese”.