I soldati dell’esercito israeliano hanno preso il controllo di molte delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. La missione ha dichiarato di avere perso il contatto con 23 imbarcazioni. Israele ha bloccato il canale 16 delle radio, quello usato per le emergenze in mare e dichiarare il mayday, trasmettendo canzoni di Rihanna e del gruppo americano Lynyrd Skynyrd. Gli attivisti erano partiti ieri partiti la dalle coste meridionali della Turchia, con circa 500 attivisti in 54 imbarcazioni. Nel video alcune delle immagini dell’avvicinamento alle imbarcazioni registrate dalle telecamere della Flotilla e diffuse online.