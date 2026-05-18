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Ultimo aggiornamento: 10:35

Bloccati i fondi federali per sala da ballo voluta da Trump alla Casa Bianca: “Gli americani non la vogliono”

di Redazione Esteri
La senatrice MacDonough blocca i finanziamenti per la "ball room", il Presidente ora punta sui privati
Bloccati i fondi federali per sala da ballo voluta da Trump alla Casa Bianca: “Gli americani non la vogliono”
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Nessun finanziamento per la sala da ballo voluta da Donald Trump alla Casa Bianca: lo stanziamento è stato bloccato da Elizabeth MacDonough, una funzionaria del Senato incaricata dalla Camera di decidere se destinare o meno i finanziamenti federali per il mega salone.

La notizia – riportata da The Hill – è una cocente sconfitta per il Presidente Trump che aveva sfruttato il tentato omicidio al gala dei media a Washington per sostenere le ragioni di una “ball room”. In quell’occasione Trump aveva parlato di sicurezza nazionale: il piano sarebbe stato infatti dotare la sala di vetri blindati e di un bunker. I repubblicani avevano poi provato a inserire il progetto nella legge di spesa per la sicurezza da 1 miliardo di dollari.

Ma la senatrice MacDonough, una figura super partes responsabile di questo tipo di decisioni dal 2012, si è pronunciata contro l’utilizzo dei finanziamenti – destinati al Secret Service ed altre agenzie del dipartimento della sicurezza – per la realizzazione del salone . “I repubblicani hanno cercato di far pagare ai contribuenti il conto della sala da ballo da un miliardo di dollari di Trump. I democratici al Senato hanno reagito con forza, mandando a monte il loro primo tentativo – ha scritto su X il leader della minoranza democratica Chuck Schumer – gli americani non vogliono una sala da ballo. Non ne hanno bisogno. E di certo non dovrebbero essere costretti a pagarne una”.

Nonostante il verdetto, il presidente americano ha sostenuto che il progetto da 400 milioni di dollari sarà realizzato con denaro proveniente da privati.

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