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Ultimo aggiornamento: 17:12

“Abbiamo visto i gommoni avvicinarsi e intercettare almeno 20 barche, noi proseguiamo verso Gaza”: l’inviato del Fatto sulla Flotilla racconta il nuovo blocco israeliano

di Alessandro Mantovani
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Il racconto di Alessandro Mantovani a bordo della Kasr i Sadabad in rotta verso Gaza per portare aiuti umanitari
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“Abbiamo visto alcuni gommoni avvicinarsi alle barche a vela, a questo punto sono 20 le barche sicuramente intercettate dalla marina israeliana”. Così l’inviato del Fatto Quotidiano a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla racconta l’intercettazione da parte di Israele che ha bloccato diversi equipaggi del cordoglio umanitario a Ovest di Cipro.

La Flotilla, dice ancora Alessandro Mantovani, ha perso ogni comunicazione “con almeno 7-8 barche” ed “è possibile che siano state intercettate anche queste”. Al momento l’imbarcazione con a bordo l’inviato continua “una rotta che è sempre quella di Gaza“, anche se “un po’ più a sud rispetto alla rotta diretta”.

Con lui sulla Kasr i Sadabad, che si è formata in Turchia con bandiera britannica, anche il deputato Dario Carotenuto.

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