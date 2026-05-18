“Abbiamo visto navi da guerra e piccole imbarcazioni veloci israeliane e subito dopo abbiamo perso la connessione internet a Starlink. Noi stiamo cercando di raggiungere le acque territoriali turche”. Lo ha raccontato in un video deputato M5S Dario Carotenuto in un videomessaggio lanciato da bordo dell’imbarcazione turca della Global Sumud Flotilla, la Kasri Sadabat. Il mezzo, su cui viaggia anche l’inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani.

“Il mio appello alle autorità italiane e internazionali – dice Carotenuto – è di intervenite per liberare subito tutti questi equipaggi composti da attivisti pacifisti che non farebbero male a una mosca e che vogliono solo la fine del genocidio in Palestina. Non possiamo più consentire a Israele tutte queste violazioni del diritto internazionale. Fermiamo Israele per liberare gli equipaggi della Flotilla e liberare la Palestina dalle inaccettabili violenze che sta subendo”