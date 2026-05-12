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Ultimo aggiornamento: 10:07

Una ruspa sfiora la fontana del Bernini a Roma: i lavori a pochi centimetri dall’opera lasciata senza protezioni – Video

di Redazione Cronaca
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Come si vede nella clip, il braccio e i denti in ferro della pala vanno a pochi centimetri dalle api simbolo della famiglia Barberini a cui è intestata la piazza nel cuore di Roma da cui parte la celebre Via Veneto
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Una ruspa sfiora la fontana delle Api, concepita nel 1644 da Gian Lorenzo Bernini e commissionata da Urbano VIII. È quanto si vede in un video in cui vengono mostrati i lavori nel centro di Roma in Via Veneto. Peccato che non ci siano protezioni a impedire il danneggiamento dell’opera dal grande valore storico.

Come si vede nella clip, il braccio e i denti in ferro della pala vanno a pochi centimetri dalle api simbolo della famiglia Barberini a cui è intestata la piazza nel cuore di Roma da cui parte la celebre Via Veneto e e dove si trova la splendida conchiglia.

La piccola fontana, come spiega il sito della sovrintendenza capitolina, fu smontata nel 1865 per ragioni di viabilità e depositata nei magazzini comunali. Ricostruita tra il 1915 e il 1916, venne collocata all’angolo della piazza verso via Vittorio Veneto, in posizione isolata. Frammenti dell’ape centrale e della porzione di valva su cui poggia costituiscono le uniche parti originarie dell’opera.

Nel piccolo cantiere per rifare il manto stradale ora in corso sono presenti solo gli operai, come documentato nel video. Nel giugno del 2017 la fontana delle Api è stata completamente restaurata grazie a un gruppo di mecenati olandesi che finanziarono i lavori come ‘gesto simbolico’ verso la città di Roma dopo gli atti vandalici compiuti a febbraio 2015 da un gruppo di tifosi del Feyenoord alla Fontana della Barcaccia e grazie all’associazione ‘Salviamo la Barcaccia’ che ha raccolto fondi.

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