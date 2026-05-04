Silvio Buttazzo, il titolare del ristorante, ha praticato alla cliente la manovra salvavita. Ha poi invitato i colleghi ristoratori a frequentare corsi di primo soccorso, fondamentali in casi di emergenza

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Doveva essere una tranquilla serata in pizzeria, ma per un boccone andato di traverso ha rischiato di trasformarsi in tragedia. A Sava, in provincia di Taranto, una donna è stata salvata dal titolare del locale, Silvio Buttazzo, mentre stava soffocando per un pezzo di cibo che le ostruiva le vie aeree. Come riporta il Quotidiano di Puglia, l’uomo ha praticato la manovra di Heimlich che sapeva eseguire grazie ai corsi di primo soccorso frequentati.

La cliente era seduta a tavola con due amiche quando il boccone le ha provocato il soffocamento. In poco tempo la donna ha iniziato ad avere evidenti difficoltà respiratore e le amiche hanno tentato di prestarle un primo soccorso. A salvarle la vita però è stato l’intervento immediato del titolare del ristorante, tra gli sguardi allarmati degli altri clienti. Buttazzo, maestro pizzaiolo e volto noto nella zona sui social, ha poi rivolto un invito ai colleghi ristoratori perché partecipino a corsi di primo soccorso: in situazioni di emergenza anche pochi secondi possono fare la differenza.