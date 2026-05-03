Una torta di compleanno con un cappio a decorarla. Così la moglie di Ben-Gvir, Ayala, ha voluto omaggiare il marito, ministro della sicurezza nazionale israeliano. Il riferimento è alla controversa e criticata legge sulla pena di morte per i terroristi palestinesi di cui Ben-Gvir, leader di estrema destra, è stato un accesso promotore. “Congratulazioni al ministro Ben Gvir, a volte i sogni diventano realtà”, la frase scritta sulla torta che gli è stata consegnata durante la festa.

Il video del dolce ha fatto rapidamente il giro del web ed è stato pubblicato anche sui social ufficiali del partito, Otzmá Yehudit, formazione politica di estrema destra, come riportato dal Times of Israel. La stessa testata riporta che Ben-Gvir, che ha tra le sue competenze quella di supervisione della polizia ed è da tempo criticato per presunte ingerenze indebite sulle forze dell’ordine, ha celebrato la festa ieri sera in una location nella comunità agricola di Emunim, vicino ad Ashdod, nel sud di Israele. Tra gli invitati, aggiunge il Times of Israel, c’erano “altri politici di alto livello, attivisti dell’estrema destra e membri dello stato maggiore della polizia”.