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Ultimo aggiornamento: 15:50

A Gaza campi profughi infestati da parassiti, ratti e pulci. Il primario di pediatria: “Ogni giorno casi di infezioni”

di F. Q.
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Il pediatra Hani al-Flait: "A ciò si aggiunge la carenza di cure adeguate per queste malattie"
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Nella promiscuità dei campi profughi di Gaza, dove migliaia di persone vivono ammassate senza acqua, né servizi igienici sufficienti, ratti, pulci e altri parassiti proliferano, aggravando le condizioni di una popolazione provata da oltre due anni di guerra. All’ospedale Al-Aqsa, nel centro di Gaza, il primario del reparto di pediatria Hani al-Flait spiega che il suo team si trova quotidianamente a dover affrontare casi di infezioni cutanee, in particolare di scabbia.

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