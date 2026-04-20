Vergogna a Monopoli: invasione degli ultras del Foggia, incappucciati danno la caccia ai calciatori. Un arresto in campo

L’ennesima vergogna del calcio italiano si consuma domenica sera a Monopoli, ma i protagonisti sono gli ultras del Foggia. Durante il derby valido per la 37esima giornata del girone C di Serie C, alcuni tifosi ospiti incappucciati e con il volto coperto da un passamontagna hanno fatto invasione di campo. Da parte degli ultras è cominciata la caccia all’uomo, con i giocatori costretti a fuggire negli spogliatoi o a ripararsi dietro i cartelloni pubblicitari.

In campo sono dovute intervenire le forze dell’ordine, presenti anche in borghese, che sono riuscite a evitare scontri. Uno degli invasori è stato ammanettato in campo, sotto agli occhi degli spettatori in tribuna, che hanno assistito a questo spettacolo osceno. La partita è ripresa dopo circa 10 minuti di sospensione. Il risultato finale non è cambiato: 1 a 0 per il Monopoli grazie al gol di Fall, che ha scatenato appunto la follia degli ultras foggiani. Ora la squadra rossonera rischia la retrocessione diretta in Serie D.

Il Foggia calcio viene d’altronde da uno dei periodi più bui della sua storia. Un anno fa, a maggio 2025, il club è finito sotto controllo giudiziario in seguito alle indagini della procura antimafia di Bari, che hanno portato alla luce la pressione mafiosa nei confronti del club e dell’allora presidente Canonico per fargli vendere la società. Una strategia – fatta anche di fucilate e ordigni contro i calciatori e i vertici del club – messa in atto da un gruppo di ultras diretta espressione della criminalità organizzata locale, riconducibile alla ‘Società foggiata‘. A febbraio la Dda di Bari ha chiesto condanne fino a 7 anni nel processo in corso con rito abbreviato. Pochi giorni dopo è stata perfeziona la vendita del club agli imprenditori Gennaro Casillo e Antonio e Giuseppe De Vitto.