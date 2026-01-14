Il ritorno di “Zemanlandia”: la famiglia Casillo (con De Vitto) si riprende il Foggia, comincia una nuova era

A Foggia c’è aria di svolta. O meglio, di un romantico ritorno alle origini. L’era Canonico in casa Foggia Calcio è infatti arrivata al termine e il club tornerà di nuovo nelle mani della famiglia Casillo, la stessa – ma con a capo il padre Pasquale – che portò il capoluogo di provincia pugliese in Serie A nei primi anni ’90 e che nei foggiani – ma non solo – rievoca inevitabilmente bei ricordi. Il club rossonero è infatti ormai vicinissimo al passaggio di proprietà ai giovani imprenditori locali Gennaro Casillo, figlio di Pasquale appunto, storico patron di “Zemanlandia”, e Giuseppe De Vitto, pronti a scrivere un nuovo capitolo della storia calcistica cittadina.

Solo pochi mesi fa, a maggio 2025, il Foggia è finito sotto controllo giudiziario in seguito alle indagini della procura antimafia di Bari, che hanno portato alla luce la pressione mafiosa nei confronti del club e del presidente Canonico per fargli vendere la società. Una strategia – fatta anche di fucilate e ordigni contro i calciatori e i vertici del club – messa in atto da un gruppo di ultras diretta espressione della criminalità organizzata locale, riconducibile alla ‘Società foggiata‘. Il presidente foggiano Canonico nei mesi scorsi aveva denunciato alle autorità una serie di intimidazioni criminali che avevano portato all’arresto di 4 persone per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, oltre che all’emissione di 52 DASPO.

Ora il passaggio di proprietà che potrebbe far definitivamente voltare pagina. Casillo e De Vitto sono già a capo dell’Heraclea, club che presero in Prima Categoria e che oggi si trova in Serie D – nel difficilissimo girone H – con una rosa di tutto rispetto. I due avevano voglia di misurarsi con una grande piazza, storica e passionale quale è quella rossonera. Un’idea che maturano da tempo e che adesso si sta concretizzando con le firme. Perché i nuovi proprietari vogliono accelerare il processo per iniziare da subito a operare sul mercato e riaccendere l’entusiasmo in una piazza che – nei tempi buoni – è senza dubbio tra le più calorose della Puglia.

E per Foggia è uno di quei ritorni romantici e che sanno di storia. Perché la famiglia Casillo in città rievoca bei ricordi: “Zemanlandia”, la Serie A degli anni ’90 e un calcio spumeggiante e invidiato da tanti in Italia. Con Zeman e Pavone il Foggia raggiunse la massima serie, toccando il punto più alto della sua storia calcistica. E il patron era proprio Pasquale Casillo, padre di Gennaro che ora vuole provare a ripercorrere le stesse orme. L’accordo con Nicola Canonico è già stato trovato, manca solo l’ufficialità, attesa a brevissimo. Poi Foggia potrà tornare a guardare al futuro con fiducia. O almeno spera.