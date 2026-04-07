La crisi climatica non dà tregua al Centro-Sud Italia. Dopo i danni causati dalle forti piogge la settimana scorsa, il Molise si trova di nuovo in difficoltà. Sulla costa adriatica tra Vasto e Termoli si è riattivata una frana storica a Petacciano, in provincia di Campobasso. A causarla sono state le perturbazioni che hanno già fatto crollare un ponte sul fiume Trigno cinque giorni fa dove un uomo risulta ancora disperso. Al momento la viabilità tra Abruzzo, Molise e Puglia è difficoltosa.

Le chiusure

La situazione è precipitata intorno alle 12.30. In un primo momento era stato chiuso il tratto dell’autostrada A14 tra Vasto sud e Termoli, anche a causa di danni sulla careggiata ma successivamente la chiusura è stata estesa nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara. Le chiusure – si legge in una nota – “sono state disposte in via precauzionale, per consentire le necessarie verifiche tecniche in conseguenza dell’attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso di Petacciato”. Sul posto continuano i sopralluoghi da parte dei tecnici del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia per le valutazioni del caso.

Coinvolto il traffico ferroviario tra Bari e Pescara dove è stata interrotta la tratta tra Termoli e Montenero di Bisaccia. La decisione ha causato ritardi, cancellazioni e variazioni per treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. Ad aggravare ulteriormente la situazione della viabilità c’è l’impossibilità di deviare il traffico sulla statale 16, già bloccata dal crollo del ponte sul Trigno. Alcune auto hanno cercato soluzioni alternative sulle stradine interne dove però non possono passare i Tir.

Per le 16 è previsto un comitato operativo a Roma convocato dal capo dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Intanto si registrano circa 3 chilometri di coda in direzione Pescara, 1 chilometro in direzione di Bari, 2 chilometri di coda nel tratto compreso tra Vasto nord e Vasto sud in direzione Bari e 1 chilometro di coda nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara, per le uscite obbligatorie.

Le famiglie da sfollare

La frana però non ha causato danni solo ai collegamenti, ci sono anche famiglie da sfollare. Il presidente della Regione, Francesco Roberti, ha lanciato l’allarme parlando con AdnKronos: “Le frane sono difficili da gestire e da mettere in sicurezza, soprattutto quando interessano centri abitati dove bisogna delocalizzare le famiglie e trovare per loro una sistemazione”. Il governatore ha poui anche sottolineato come questa non sia un’emergenza solo del Molise, “ma nazionale, perché l’Italia è divisa in due. In questo momento non si possono spostare mezzi e persone da nord a sud e viceversa”. Anche il sindaco di Petacciato, Antonio di Pardo, ha chiesto aiuto descrivendo la criticità della situazione: “Siamo rimasti isolati con tutti gli accessi interrotti. Stiamo cercando di sistemare le persone che dovranno essere evacuate, perché per la prima volta il terreno argilloso sotto le abitazioni si sta muovendo“. Nel frattempo, diverse famiglie sono già state evacuate dalle abitazioni situate lungo il percorso della frana. Sul posto sono in corso continui sopralluoghi dei Vigili del fuoco e dei tecnici specializzati.

I disagi

Oltre mille persone sono rimaste ferme circa tre ore nella stazione di Vasto-San Salvo, in Abruzzo. Si tratta dei passeggeri di due treni provenienti da nord. I treni sono stati cancellati in direzione sud e la maggior parte dei passeggeri è risalita sui convogli che sono ripartiti per tornare indietro; un centinaio i viaggiatori che hanno deciso di raggiungere Termoli con due bus sostitutivi, attivati, ma non ancora arrivati, a causa dei problemi di viabilità conseguenti alla chiusura dei tratti di A14 e Ss16.

La frana più grande d’Europa

Quello di Petacciano è considerato il fronte franoso più grande d’Europa. Per questo motivo era già stato installato un sistema di monitoraggio grazie a cui è stata subito lanciata l’allerta. “Il tratto dell’autostrada A14 è stato chiuso a scopo precauzionale per motivi di sicurezza”, ha detto l’ingegnere e responsabile tecnico di Autostrade per l’Italia, Vito Taccone,. “Al momento sono in corso approfondimenti tecnici sul versante interessato. Abbiamo inviato sul posto le nostre società incaricate per effettuare le verifiche e garantire il monitoraggio continuo dell’area”. Già nel 2015 uno smottamento aveva prodotto una ferita profonda sull’asfalto che si era spezzato. La frana aveva creato un dislivello di circa quindici centimetri.