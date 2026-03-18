Il Comitato “Società Civile per il No nel referendum costituzionale” chiude la campagna referendaria a Roma, in piazza del Popolo con l’evento “Tutti insieme per il No”. Massimo Cirri, conduttore della trasmissione radiofonica Caterpillar, e Benedetta Tobagi, storica e scrittrice, condurranno il pomeriggio al quale prenderanno parte tante voci che hanno animato la campagna referendaria.

Il sindaco di Roma e presidente di Ali Roberto Gualtieri interverrà e guiderà una delegazione di sindaci dell’Associazione. Oltre a Giovanni Bachelet, presidente del “Comitato Società Civile per il No” interverranno Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Maurizio Acerbo. Per gli altri comitati, prenderanno parola Enrico Grosso, Franco Moretti e Giuseppe Salmé. Interverranno, inoltre, il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini, Rosy Bindi e i rappresentanti delle principali associazioni che hanno dato vita al Comitato “Società civile per No nel referendum costituzionale”: Gianfranco Pagliarulo, Anpi; Emiliano Manfredonia, Acli; Walter Massa, Arci; Francesca Rispoli, Libera. Per Udu e Rete degli studenti medi parlerà Angela Verdecchia. Ancora, si alterneranno al microfono uomini e donne della cultura: Sonia Bergamasco; Giancarlo De Cataldo, Monica Guerritore, Paola Caridi. L’apertura in musica sarà affidata ad un brano eseguito dal cantante PiJi mentre per i saluti finali ci sarà Daniele Silvestri. Sono previsti inoltre messaggi in video di esponenti della cultura e dello spettacolo.