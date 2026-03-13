Nordio: “Le Br mi volevano uccidere, ero il primo della lista”. Ed elogia Caselli

“Io sono entrato in magistratura nel 1976, per prima indagine come giudice istruttore ho seguito quella sulle Brigate rosse nel Veneto. Quando nei covi delle Brigate rosse trovavano le liste dei magistrati da ammazzare, io ero sempre il primo. Perché lo dico? Perché vi pare possibile che un magistrato che è entrato subito rischiando la vita e un magistrato con la mia esperienza, con il mio, diciamo pure, vissuto, possa avere in mente di sottoporre la magistratura giudicante e requirente al potere esecutivo?”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio in un video registrato inviato al congresso di Magistratura democratica in corso a Roma da oggi a domenica. Nell’indagine sui terroristi, ha detto Nordio rivolgendosi alle toghe progressiste, “ho lavorato con grande amicizia, stima e proficuità assieme a uno dei vostri rappresentanti più autorevoli, Giancarlo Caselli. A lui vanno i miei ringraziamenti e la mia stima incondizionata per quanto riguarda la sua devozione allo Stato, anche se un abisso divide o quantomeno un mezzo abisso divide oggi le nostre idee”.