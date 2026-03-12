Una gazzarra davanti agli studenti di una scuola di Morbegno, arrivati al Senato per seguire i lavori parlamentari. È quella che si scatenata durante il question time tra il ministro Adolfo Urso e Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, durante il suo intervento, aveva denunciato che Urso nel 2016 “non faceva il parlamentare, ma aveva una società che si occupava di investimenti in Iran, faceva l’amico degli iraniani: lo definì ‘amico dell’Iran’ Matteo Salvini, non io”.

Da qui l’accusa di occuparsi del governo iraniano, e non dell’Italia. Urso aspetta che il suo microfono sia di nuovo acceso e, anziché rispondere all’interrogazione successiva del senatore Nave del M5S, invita gli studenti in tribuna a cercare su Internet le parole “Renzi e Rouhani”, l’ex presidente iraniano, e scandisce: “Colui che parlava prima è lo stesso che si inginocchiò a Rouhani al Campidoglio”. Scatta subito l’alt di Licia Ronzulli che sta presiedendo l’Aula, e che stoppa il ministro ricordandogli di essere ‘fuori tema’.

Urso prova ad andare avanti e la senatrice di Forza Italia gli intima che “non può interloquire” con il senatore. Un istante dopo i ‘renziani’, e non solo, protestano – dalla diretta tv si sente anche la voce di Renzi ma la telecamera è sulla vicepresidente – e Ronzulli reagisce a tono: “Non serve il coro da stadio, non serve che protestate, so presiedere. Senatore Renzi, sta dando calci sotto al tavolo come fanno i bambini? L’ho appena detto che il ministro che non può interloquire”.