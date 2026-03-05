Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 10:21

“Il ritorno della casta: assalto alla giustizia”, Sigfrido Ranucci dialoga con Nino Di Matteo e Andrea Vianello. Segui la diretta

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Icona dei commenti Commenti

Mentre il Paese si avvicina al referendum sulla riforma della giustizia, arriva in libreria Il ritorno della casta (Bompiani), il nuovo libro di Sigfrido Ranucci, giornalista d’inchiesta e volto storico di Report, che racconta come si è arrivati a uno dei passaggi più delicati per l’assetto democratico del Paese. Il volume ricostruisce un filo nero che attraversa cinquant’anni di storia italiana e lega i santuari della P2 alle dinamiche del potere contemporaneo. Giovedì 5 marzo, alle 18, Ranucci presenterà il libro assieme a Nino Di Matteo e Andrea Vianello.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione