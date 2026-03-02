Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 9:00

Corruzione, divieto di dimora in Campania per il consigliere regionale Fi Giovanni Zannini

di Vincenzo Iurillo
Parzialmente accolta la richiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere, che ne aveva chiesto il carcere. E' indagato insieme a due imprenditori caseari
Corruzione, divieto di dimora in Campania per il consigliere regionale Fi Giovanni Zannini
Icona dei commenti Commenti

C’è una misura cautelare per Giovanni Zannini, il consigliere regionale campano ex deluchiano rieletto alle ultime elezioni nelle file di Forza Italia. Il Gip di Santa Maria Capua Vetere ha parzialmente accolto le richieste della procura – che ne aveva chiesto il carcere – e ne ha disposto il divieto di dimora in Campania. Stessa misura per i coindagati, gli imprenditori Luigi e Paolo Griffo, i dominus dell’azienda di latticini Spinosa spa, per i quali, secondo l’accusa, si sarebbe adoperato per aiutarli a costruire un nuovo stabilimento caseario a Cancello Arnone.

In queste ore i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa, stanno eseguendo le misure. I tre sono indagati, a vario titolo, di corruzione per l’esercizio della funzione, falsità materiale in concorso, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Zannini non potrà quindi svolgere le funzioni di consigliere regionale, e sarà surrogato dal primo dei non eletti nella lista di Forza Italia a Caserta per la durata del provvedimento cautelare. Alle 10.30 conferenza stampa del procuratore Pierpaolo Bruni presso l’ufficio della Procura per illustrare i dettagli del provvedimento.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione