Vi proponiamo il dibattito integrale tra il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il leader del M5s, Giuseppe Conte, che si è tenuto nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio in merito alla riforma costituzionale della giustizia, il cui voto referendario è in programma il 22 e 23 marzo. Il confronto è stato ospitato dalla Fondazione Chiazzese, a Villa Igiea, a Palermo.