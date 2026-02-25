Il mondo FQ

Referendum giustizia, il confronto tra Conte e Nordio: il video integrale del dibattito

di Redazione Politica
Il ministro della Giustizia e il leader del M5S si confrontano a Villa Igiea sul referendum per la riforma costituzionale
Vi proponiamo il dibattito integrale tra il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il leader del M5s, Giuseppe Conte, che si è tenuto nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio in merito alla riforma costituzionale della giustizia, il cui voto referendario è in programma il 22 e 23 marzo. Il confronto è stato ospitato dalla Fondazione Chiazzese, a Villa Igiea, a Palermo.

