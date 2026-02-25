Un incontro pubblico per non distogliere lo sguardo dal genocidio ancora in corso, attraverso le voci di chi quella terra l’ha vissuta in prima persona. È questo l’obiettivo dell’evento “PALESTINA. Il racconto della verità”, in programma sabato 28 febbraio alle 17 nella Sala Search, in Largo Carlo Felice 2, a Cagliari. L’iniziativa è promossa dal Movimento 5 Stelle.

In un contesto internazionale in cui – spiegano gli organizzatori – la narrazione degli eventi spesso non rispetta i fatti reali, l’intento è quello di dare spazio a testimonianze dirette, lontane da ricostruzioni considerate distanti dalla realtà. Cuore dell’incontro sarà il racconto di chi era a bordo della Global Sumud Flotilla, la spedizione salpata lo scorso 30 agosto con l’obiettivo di tentare di rompere l’isolamento delle coste palestinesi. Durante il pomeriggio sarà proiettato un video documentale inedito, registrato in mare nel corso dell’esperienza, che verrà commentato dal senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, presente sulla flotta e testimone diretto degli eventi. Insieme a lui interverranno anche Marco Loi, soccorritore professionale imbarcato sulla spedizione, e il giornalista de Il Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che ha seguito tutta la vicenda della Flotilla a bordo della Otaria, una delle imbarcazioni che facevano parte della Flotilla.

Ad aprire l’incontro sarà il consigliere comunale pentastellato Luciano Congiu mentre la moderazione sarà affidata a Nicola Marini, rappresentante del gruppo territoriale. Oltre alle testimonianze dei partecipanti alla Flotilla, sono previsti contributi di approfondimento del dottor Fawzi Ismail, presidente dell’Associazione Amicizia Sardegna-Palestina, e Mariella Setzu dell’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università. Le conclusioni e i saluti finali saranno affidati al senatore Ettore Licheri.