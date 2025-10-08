Il mondo FQ

L’onda lunga: dalla Flotilla a Gaza. Le testimonianze di Alessandro Mantovani ed Enzo Porpiglia. Con Oliva e Antoniucci

Mercoledì 8 ottobre alle 16, il nostro Alessandro Mantovani, appena rientrato in Italia, racconterà in diretta la sua esperienza a bordo della Global Sumud Flotilla.
Con lui interverranno Riccardo Antoniucci (giornalista de il Fatto Quotidiano) e Maddalena Oliva (vicedirettrice de il Fatto Quotidiano).
In collegamento da Gaza, porterà la sua voce e testimonianza Enzo Porpiglia di Medici Senza Frontiere.

La Fondazione il Fatto Quotidiano rinnova il suo sostegno a Medici Senza Frontiere con la nuova raccolta fondi: “Gaza, due anni all’inferno”.

Per donare: fondazioneilfattoquotidiano.org – Gaza, due anni all’inferno

