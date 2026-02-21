Il giovane è originario di Qualiano e risiede a Melito, si trovava in Svizzera per motivi di lavoro. Alto 1 metro e 82, come segni particolari ha i tatuaggi di una fenice sulla schiena e un gattino sul braccio destro

Sono ore di angoscia per la famiglia di Luciano Capasso, 25 anni, scomparso il 18 febbraio a Saint Moritz, in Svizzera. Il giovane, originario di Qualiano, in provincia di Napoli, risulta disperso dopo essere uscito per un’escursione in montagna durante una giornata libera dal lavoro. Le operazioni di ricerca sono state avviate, ma al momento risultano ferme a causa delle condizioni meteo avverse.

“Siamo in costante contatto con la Farnesina e con i carabinieri di Qualiano stiamo assistendo la famiglia in queste ore di forte apprensione”, ha scritto il sindaco Raffaele de Leonardis, invitando “chiunque abbia notizie contatti immediatamente le autorità competenti”. Nel frattempo, le autorità svizzere continuano a monitorare la situazione, mentre cresce la preoccupazione tra i familiari e i concittadini.

Il giovane, indicato dalla famiglia come residente a Melito di Napoli, si trovava a Saint Moritz per lavoro. La madre del ragazzo ha deciso di offrire una ricompensa di 10mila euro a chiunque possa contribuire al ritrovamento del figlio. “L’ultima posizione conosciuta lo colloca a 46,43110 gradi Nord, 9,92496 gradi Est, da quel momento non abbiamo più avuto sue notizie”, ha dichiarato la donna rivolgendosi a gruppi di alpinismo, guide alpine, squadre di volontari, escursionisti, rifugisti e anche a chi dispone di droni nella zona e invitando “chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente il numero +39 3202606697“.

Anche l’associazione Penelope Campania ha segnalato la sparizione del ragazzo, fornendo questa descrizione attraverso i suoi canali pubblici: “Statura 182 centimetri, peso 80 chili. Ha una fenice nera tatuata sulla schiena e un gattino tatuato sul braccio destro. Ultima posizione: Fuorcla Trovat“.