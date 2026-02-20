Il mondo FQ

Board of Peace, Trump alla foto di rito sulle note della versione Usa di “Gloria” di Tozzi

"Piace a tutti? È buona musica" ha detto il presidente Usa
Le note della canzone “Gloria” di Umberto Tozzi, nella versione dell’artista americana Laura Branigan, hanno accompagnato l’arrivo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul palco per la foto di rito del Board of Peace per Gaza. “Piace a tutti questa musica? È buona musica“, ha commentato poi il padrone di casa attorniato dagli altri leader, mentre sullo sfondo si sentiva un altro brano che sembrava essere “November Rain” dei Guns N’ Roses.

