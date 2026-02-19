Sperava di tifare per la sorella sulle piste di Cortina, invece si è ritrovata a passare le Olimpiadi invernali all’ospedale Cà Foncello di Treviso. Eppure Karin Vonn, sorella della campionessa di sci Lindsey, non ha perso l’ironia. È diventato virale un suo video pubblicato sui social in cui racconta stupita la bellezza dei medici, paramedici e infermieri italiani: “Dimenticate le app di incontri, vi basta andare in un pronto soccorso italiano“, si legge nel testo in sovraimpressione.
Ovviamente, un modo per stemperare la tensione. Karin infatti è stata al fianco della sorella Lindsey Vonn per tutto il tempo dopo la bruttissima caduta durante la discesa a Milano-Cortina 2026 disputata con il crociato rotto, costata alla 41enne americana ben quattro interventi in pochissimi giorni. Con la gamba ancora in via di guarigione, Vonn nei giorni scorsi è tornata negli Stati Uniti, non senza aver ringraziato i medici italiani che si sono presi cura di lei. Evidentemente, resteranno nel cuore di tutta la famiglia Vonn.