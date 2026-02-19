Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 19:25

“Cancellate le app di incontri e andate semplicemente in un pronto soccorso”: la sorella di Vonn sui medici italiani

di Redazione Sport
Icona dei commenti (0)
Il video ironico di Karin Vonn, all'ospedale Cà Foncello di Treviso per assistere la sorella dopo la caduta alle Olimpiadi, è diventato virale
Icona dei commenti Commenti

Sperava di tifare per la sorella sulle piste di Cortina, invece si è ritrovata a passare le Olimpiadi invernali all’ospedale Cà Foncello di Treviso. Eppure Karin Vonn, sorella della campionessa di sci Lindsey, non ha perso l’ironia. È diventato virale un suo video pubblicato sui social in cui racconta stupita la bellezza dei medici, paramedici e infermieri italiani: “Dimenticate le app di incontri, vi basta andare in un pronto soccorso italiano“, si legge nel testo in sovraimpressione.

Ovviamente, un modo per stemperare la tensione. Karin infatti è stata al fianco della sorella Lindsey Vonn per tutto il tempo dopo la bruttissima caduta durante la discesa a Milano-Cortina 2026 disputata con il crociato rotto, costata alla 41enne americana ben quattro interventi in pochissimi giorni. Con la gamba ancora in via di guarigione, Vonn nei giorni scorsi è tornata negli Stati Uniti, non senza aver ringraziato i medici italiani che si sono presi cura di lei. Evidentemente, resteranno nel cuore di tutta la famiglia Vonn.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione