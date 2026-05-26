Gkolomeev ha vinto un milione di dollari battendo il record del mondo dei 50m stile libero ai “Giochi del doping”

A Las Vegas domenica 24 maggio sono andati in scena gli Enhanced Games, i cosiddetti “Giochi del doping”. L’Agenzia antidoping americana li ha definiti “un pericoloso spettacolo da clown“. Come raccontato dal Fatto Quotidiano, si tratta di un progetto inquietante promosso dai miliardi della Silicon Valley trumpiana: gare di nuoto, atletica e sollevamento pesi in cui gli atleti sono liberi di doparsi. Anzi, alcuni di loro sono stati spinti a farlo, partecipando a un esperimento in un resort di lusso ad Abu Dhabi dove hanno ricevuto un cocktail di farmaci personalizzati.

L’obiettivo degli investitori, tra cui Peter Thiel, Donald Trump jr e JD Vance, è quello di sviluppare un nuovo business attorno al biohacking, un approccio alla salute che mira a ottimizzare le prestazioni fisiche e mentali e aumentare la longevità, superando i limiti biologici del corpo umano. L’obiettivo di marketing degli Enhanced Games era invece quello di battere vari record del mondo: è andata male.

È infatti interessante notare come, con l’eccezione di Kristian Gkolomeev nel nuoto, il ricorso al doping non si è tradotto in nuovi record mondiali. Gli organizzatori avevano infatti attirato diversi atleti professionisti grazie alla promessa di premi milionari. Ed è proprio qui che il progetto diventa pericoloso: prende la crisi economica degli atleti e la sfrutta per creare un laboratorio biotech globale, dove il doping non è più qualcosa da nascondere, ma un prodotto da vendere al pubblico. Eppure qualcosa non ha funzionato.

Fred Kerley ha corso i 100 metri in un tempo da mediocre di 9,97 secondi, vincendo una gara in cui gli sprinter sono stati costretti a ripartire quattro volte a causa di false partenze e scarpe slacciate. Kerley, che aveva previsto che il record del mondo di Usain Bolt di 9,58 secondi sarebbe stato “distrutto“, ha corso con un tempo che lo avrebbe collocato ultimo alle Olimpiadi di Parigi di due anni prima, dove in realtà vinse una medaglia di bronzo. L’unico atleta a battere un record del mondo nelle quattro ore di nuoto, sollevamento pesi e atletica leggera è stato appunto Gkolomeev, argento mondiale, che ha chiuso la serata nuotando i 50 metri stile libero in 20,81 secondi. Quel record non verrà ovviamente omologato, ma gli ha garantito di intascare un milione di dollari in una sola notte.

Se l’obiettivo degli Enhanced Games era provare a impressionare il mondo, per ora fortunatamente l’esperimento pare fallito. Dietro a questo progetto però ci sono i soldi dell’imprenditore australiano Aron D’Souza, del suo amico Peter Thiel, il co-fondatore di PayPal, e anche del fondo 1789 Capital, riconducibile appunto a Trump jr. e JD Vance. Nella visione di questo gruppo di miliardari, che comprende anche il cripto-investitore Balaji Srinivasan e il tedesco Christian Angermayer, gli atleti sono delle cavie utili a promuovere apertamente l’efficacia di doping, peptidi e altri farmaci. Questo potrebbe essere solo l’inizio.