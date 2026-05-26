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“Allegri e Tare unici uomini veri. Ibra male assoluto”. Nelle ultime 24 ore l’opinione dei tifosi del Milan si è divisa tra chi sta con Allegri e Tare (esonerati insieme a Furlani e Moncada) e chi con Cardinale e Ibrahimovic. Non ha dubbi la Curva Sud del Milan, che dopo gli striscioni sotto l’hotel dove alloggiava Cardinale e sotto la sede del club, ne ha esposti altri due a San Siro il giorno dopo. “Giocatori e società tutti colpevoli”, dice l’altro striscione che si vede sui social. Gli ultrà dunque si schierano con la parte sportiva, insoddisfatti del colpo di spugna scelto da Cardinale e Ibrahimovic, che hanno deciso di are tabula rasa esonerando in blocco Massimiliano Allegri, Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada.

Intanto sul profilo Instagram dei “Banditi Curva Sud Milano” sono stati pubblicati anche gli altri striscioni esposti durante la giornata di ieri in cui si è arrivati poi allo scossone dell’area sportiva Il primo è stato esposto fuori dall’hotel Four Seasons, dove era presente Cardinale con Ibrahimovic per programmare il futuro. Il messaggio dei tifosi era il seguente: “Cardinale go home: shame”. “Cardinale vai a casa: vergogna”. Nel video pubblicato nelle storie, il messaggio ai dirigenti è stato ancora più pesante: “Rinchiusi come topi negli hotel di lusso, andatevene via indegni”.

Intanto Ibrahimovic inizia a sondare i vari profili per l’allenatore. Il nome che nelle ultime ore ha guadagnato più forza è quello di Andoni Iraola. L’allenatore basco, reduce dalla storica qualificazione in Europa League con il Bournemouth, sarebbe stato già contattato dal Milan secondo diverse indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra. Iraola piace per il suo calcio aggressivo, dinamico e verticale, perfettamente in linea con l’idea di gioco che Cardinale e Ibrahimovic vorrebbero riportare a Milanello.

Più complessa invece la pista che porta a Xavi. L’ex tecnico del Barcellona era stato indicato inizialmente come uno dei grandi sogni della proprietà americana, anche per il suo appeal internazionale e per la filosofia offensiva. Tra i nomi circolati resta poi quello di Marco Silva, allenatore del Fulham, mentre sullo sfondo restano le altre candidature. Più di una semplice suggestione, invece, quella che riguarda Mark van Bommel, molto stimato da Ibrahimovic e legato al mondo rossonero. Insomma, dai nomi una cosa sembra essere certa: il nuovo tecnico non sarà italiano.