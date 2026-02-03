Incredibile Lindsey Vonn: gareggerà alle Olimpiadi nella discesa libera nonostante un crociato rotto dopo la brutta caduta a Crans–Montana. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice statunitense nel corso di una conferenza stampa a Cortina. “A Crans Montana ho completamente rotto il crociato sinistro, ma sono fiduciosa di poter gareggiare domenica“, ha dichiarato facendo riferimento alla gara di discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina.

Vonn ha dichiarato oggi – martedì 3 febbraio – di essersi “completamente rotta” il legamento crociato anteriore, di avere una contusione ossea “oltre a un danno al menisco“. Ma dopo tre giorni di fisioterapia e visite mediche, la fuoriclasse americana è tornata a sciare martedì con un tutore al ginocchio. “Lo sento stabile, lo sento forte”, ha detto, aggiungendo di essere “fiduciosa” di poter gareggiare. “Farò tutto il possibile per essere al cancelletto di partenza”, ha aggiunto.

Vonn è caduta in una discesa libera a Crans-Montana, in Svizzera, venerdì ed è finita tra le reti di sicurezza. Dopo essere scesa fino a fondo pista in lacrime toccandosi il ginocchio sinistro (non il destro, dove ha una protesi), è stata trasportata in elicottero per le cure mediche. La 41enne americana è una delle più grandi star dei giochi invernali, che inizieranno venerdì con la cerimonia di apertura. La sua prima gara sarà appunto due giorni dopo, nella discesa libera femminile in programma domenica. Vonn aveva in programma di gareggiare anche nel superG e nella nuova combinata a squadre. La prima prova di allenamento è prevista per giovedì.

“Ovviamente, non è quello che speravo. Ho lavorato duramente per arrivare a questi Giochi in una posizione molto diversa. So quali erano le mie possibilità prima dell’incidente e so che non sono le stesse di oggi, ma so che c’è ancora una possibilità e finché ci sarà una possibilità, ci proverò“, ha dichiarato ancora una decisa Vonn in conferenza stampa. Sulla sfida che deve affrontare, la campionessa americana ha ribadito che “purtroppo, nella mia carriera, ne ho dovute affrontare molte. Ho sempre spinto ai limiti e la discesa libera è uno sport molto pericoloso e tutto può succedere. E poiché mi spingo ai limiti, cado e mi infortunio più volte di quanto vorrei ammettere, anche a me stessa”.